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Стиль жизни

Лабубу: странный и милый тренд покоряет сеть и Украину (видео)

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Фото: Getty Images | Лабубу

Лабубу (Labubu) — это бренд коллекционных плюшевых игрушек-эльфов-монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом, которые продаются в китайском розничном магазине Pop Mart. Игрушка за короткий период стала вирусной в сети.

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Что такое Лабубу

Лабубу — это персонаж, часто изображаемый как странное, милое существо с детским, немного наивным выражением лица. Ее имя — игривое, без логики, как и сам образ. Именно в этом — суть. Это один из персонажей фантастической вселенной The Monsters, которая была создана художником из Гонконга Кейсеном Лунгом вместе со всемирно известным брендом Pop Mart еще в 2015 году. Особую популярность Лабубу получила после того, как звезды Дуа Липа и Рианна начали носить ее в качестве аксессуара. В TikTok, Telegram и Instagram Лабубу быстро стала героиней многочисленных видео, гифок и стикеров.

Почему Лабубу стала трендом

Лабубу — символ странности, легкого безумия и одновременно тепла. Маркетологи утверждают, что ее успех — в использовании так называемых "слепых коробок". Люди получают закрытые коробки с игрушкой внутри, не зная, кого именно они найдут там. Таким образом покупка превратилась в азартную игру, к которой присоединяются и коллекционеры.

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Лабубу заполоняют Украину и не только
Фото: Getty Images

Где купить Лабубу

Игрушку уже можно найти на украинских сайтах. Цена — до тысячи гривен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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