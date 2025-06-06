Лабубу: странный и милый тренд покоряет сеть и Украину (видео)
Лабубу (Labubu) — это бренд коллекционных плюшевых игрушек-эльфов-монстров, созданных гонконгским дизайнером Касингом Лунгом, которые продаются в китайском розничном магазине Pop Mart. Игрушка за короткий период стала вирусной в сети.
Фокус рассказывает о новом тренде, который уже добрался до Украины.
Что такое Лабубу
Лабубу — это персонаж, часто изображаемый как странное, милое существо с детским, немного наивным выражением лица. Ее имя — игривое, без логики, как и сам образ. Именно в этом — суть. Это один из персонажей фантастической вселенной The Monsters, которая была создана художником из Гонконга Кейсеном Лунгом вместе со всемирно известным брендом Pop Mart еще в 2015 году. Особую популярность Лабубу получила после того, как звезды Дуа Липа и Рианна начали носить ее в качестве аксессуара. В TikTok, Telegram и Instagram Лабубу быстро стала героиней многочисленных видео, гифок и стикеров.
Почему Лабубу стала трендом
Лабубу — символ странности, легкого безумия и одновременно тепла. Маркетологи утверждают, что ее успех — в использовании так называемых "слепых коробок". Люди получают закрытые коробки с игрушкой внутри, не зная, кого именно они найдут там. Таким образом покупка превратилась в азартную игру, к которой присоединяются и коллекционеры.
Где купить Лабубу
Игрушку уже можно найти на украинских сайтах. Цена — до тысячи гривен.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Самый новый лайфхак для быстрого сна набрал более 50 млн просмотров в TikTok. Для этого надо сделать простое движение ногами.
- Новым трендом недавно стало ношение телефона без чехла.
Кроме того, существует шесть вещей, которые стоит обязательно проверить, впервые осматривая дом, чтобы не пожалеть впоследствии о своем выборе.