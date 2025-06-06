Без этого никак: 6 вещей, которые обязательно нужно проверить при переезде в новый дом

Существует шесть вещей, которые стоит обязательно проверить, впервые осматривая дом, чтобы не пожалеть впоследствии о своем выборе.

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Об этом пишет Metro.

Когда вы осматриваете новое место, легко увлечься простыми вещами, например, насколько близко вы находитесь к своей любимой кофейне.

Но независимо от того, арендуете ли вы или покупаете, мелкие детали, которые вы не замечаете, могут превратить повседневную жизнь в кошмар — и вы можете не заметить их, пока не станет слишком поздно.

Новое исследование от e.surv Chartered Surveyors показало, что 43% домовладельцев обнаружили проблемы в течение четырех месяцев после заселения, причем многие потратили всего 43 минуты на осмотр недвижимости, прежде чем решиться на покупку.

Роб Овенс, руководитель исследований e.surv, рассказал о шести ключевых вещах, которые нельзя игнорировать.

Откройте краны и душ

При беглом осмотре дома это может показаться немного странным, но плохое давление воды и нестабильная горячая вода могут быть источником ежедневного разочарования. Роб говорит: "Всегда открывайте краны и душ во время осмотра, чтобы проверить как давление, так и температуру".

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Посещайте дом в разное время суток

Улица может выглядеть мирной в 11 утра, но как она выглядит вечером? Роб рекомендует посещать дом несколько раз, если это возможно, или по крайней мере обращать внимание на соседнее движение транспорта, пабы или ночную жизнь.

"Квартира может казаться тихой днем, но ночью может быть шумной из-за движения транспорта, ночной жизни или тонких стен. Посещайте дом в разное время или попросите соседей избежать сюрпризов", — говорит эксперт.

Проверьте наличие свежей краски

Свежеокрашенные стены могут показаться плюсом, но они также могут скрывать сырость и плесень.

Влажность и плохая вентиляция на самом деле могут привести к проблемам со здоровьем и дорогостоящему ремонту. Всегда стоит проверять углы, потолки и ванные комнаты.

Проверьте сигнал телефона

Плохой сигнал — это больше, чем незначительное неудобство, особенно если вы работаете из дома.

"Связь является важной, особенно для удаленной работы. Некоторые здания, такие как подвалы или те, что имеют толстые стены, могут блокировать сигнал. Проверьте свой телефон и спросите о широкополосном подключении", — говорит Роб.

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Уточните, что входит в стоимость

Останется ли этот диван? А как насчет стиральной машины? Всегда лучше переспросить и уточнить.

Роб говорит: "Арендаторы часто предполагают, что мебель входит в стоимость или нет. Всегда уточняйте, что входит в комплект жилья, и подтвердите это письменно, чтобы избежать непредвиденных расходов или перевозки".

Откройте окна и двери

Это может показаться незначительным, но потенциальные проблемы можно обнаружить, просто открыв, закрыв и проверив фурнитуру.

Обращайте внимание на сквозняки, неплотно закрепленную фурнитуру или замки, которые не кажутся надежными. Их ремонт может быть дорогим, а жизнь с ними может быть неприятной.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, несмотря на все задачи микроволновки, все же есть некоторые вещи, которые никогда не стоит класть туда, поскольку они могут сгореть, расплавиться или даже взорваться.