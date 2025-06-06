Без цього ніяк: 6 речей, які обовʼязково потрібно перевірити при переїзді в новий будинок

Існує шість речей, які варто обовʼязково перевірити, вперше оглядаючи будинок, аби не пошкодувати згодом про свій вибір.

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Про це пише Metro.

Коли ви оглядаєте нове місце, легко захопитися простими речима, наприклад, наскільки близько ви знаходитесь до своєї улюбленої кав'ярні.

Але незалежно від того, чи ви орендуєте, чи купуєте, дрібні деталі, які ви не помічаєте, можуть перетворити повсякденне життя на кошмар – і ви можете не помітити їх, поки не стане надто пізно.

Нове дослідження від e.surv Chartered Surveyors показало, що 43% домовласників виявили проблеми протягом чотирьох місяців після заселення, причому багато хто витратив лише 43 хвилини на огляд нерухомості, перш ніж наважитися на купівлю.

Роб Овенс, керівник досліджень e.surv, розказав про шість ключових речей, які не можна ігнорувати.

Відкрийте крани та душ

Під час швидкого огляду будинку це може здатися трохи дивним, але поганий тиск води та нестабільна гаряча вода можуть бути джерелом щоденного розчарування. Роб каже: "Завжди відкривайте крани та душ під час огляду, щоб перевірити як тиск, так і температуру".

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Відвідуйте будинок у різний час доби

Вулиця може виглядати мирною об 11 ранку, але як вона виглядає ввечері? Роб рекомендує відвідувати будинок кілька разів, якщо це можливо, або принаймні звертати увагу на сусідній рух транспорту, паби чи нічне життя.

"Квартира може здаватися тихою вдень, але вночі може бути шумною через рух транспорту, нічне життя або тонкі стіни. Відвідуйте будинок у різний час або попросіть сусідів уникнути сюрпризів", — каже експерт.

Перевірте наявність свіжої фарби

Свіжо пофарбовані стіни можуть здатися плюсом, але вони також можуть приховувати вогкість та плісняву.

Вологість та погана вентиляція насправді можуть призвести до проблем зі здоров'ям та дорогого ремонту. Завжди варто перевіряти кути, стелі та ванні кімнати.

Перевірте сигнал телефону

Поганий сигнал – це більше, ніж незначна незручність, особливо якщо ви працюєте з дому.

"Зв’язок є важливим, особливо для віддаленої роботи. Деякі будівлі, такі як підвали або ті, що мають товсті стіни, можуть блокувати сигнал. Перевірте свій телефон і запитайте про широкосмугове підключення", – каже Роб.

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Уточніть, що входить у вартість

Чи залишиться цей диван? А як щодо пральної машини? Завжди краще перепитати та уточнити.

Роб каже: "Орендарі часто припускають, що меблі входять у вартість чи ні. Завжди уточнюйте, що входить до комплекту житла, і підтвердьте це письмово, щоб уникнути непередбачених витрат або перевезення".

Відкрийте вікна та двері

Це може здатися незначним, але потенційні проблеми можна виявити, просто відкривши, закривши та перевіривши фурнітуру.

Звертайте увагу на протяги, нещільно закріплені фурнітуру або замки, які не здаються надійними. Їх ремонт може бути дорогим, а життя з ними може бути неприємним.

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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, попри всі завдання мікрохвильовки, все ж є деякі речі, які ніколи не варто класти туди, оскільки вони можуть згоріти, розплавитися або навіть вибухнути.