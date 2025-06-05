Жінка відремонтувала будинок всупереч благанням колишніх господарів: що сталося далі

Джейсі Марі Сміт зі США купила будинок мрії, і повністю його змінила. Але її рішення викликало скандал: колишні господарі просили залишити все як було, а користувачі соцмереж звинуватили її в "знищенні душі будинку".

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Про це розповіла користувачка під ніком @jacimariesmith в одному зі своїх відео в TikTok.

Блогерка і фотографка Джейсі Марі Сміт зі США викликала гарячі суперечки в соцмережах після публікації вірусного відео про ремонт свого будинку, який вона придбала у власників, які настійно просили її не переробляти його. Попри їхні благання, дівчина повністю перетворила житло. Відео з результатами зібрало понад 10,8 мільйона переглядів у TikTok.

Сміт розповіла, що будинок 1959 року побудови був у потрібному районі та ціновому діапазоні.

"У нас завжди були плани відремонтувати його, щоб зробити таким, яким ми хочемо", — пояснила вона.

Однак не всі користувачі TikTok схвалили зміни. Деякі звинуватили її в "знищенні чарівності" і "стиранні історії". У відповідь Сміт заявила, що до моменту купівлі будинок уже був частково оновлений у 2000-х, втративши історичні риси.

"У ньому не було нічого особливо чарівного або такого, що запам'ятовується", — каже американка.

В оновленому відео Сміт показує житло до і після ремонту ванних кімнат — з нудного, застарілого інтер'єру вони перетворилися на сучасні спа-простори.

Коментатори розділилися: одні захоплюються результатами, інші — висловлюють співчуття колишнім власникам, не готовим до таких радикальних змін. Проте більшість користувачів стали на бік Сміт.

"Ви надали будинку характер", "Вони продали будинок — все, історія закінчена", "Попередні власники повинні залишити вас у спокої! Вони продали будинок. Їм не варто було переїжджати, якщо вони були так прив'язані до нього", "Я тут подумав, може, вони закопали тіло в стіні або щось на кшталт цього", — писали вони.

Сміт наголосила, що не прагнула стерти минуле, а лише створювала простір, який відображає стиль її родини. Наразі вона завершує внутрішнє оздоблення і планує приступити до ландшафтного дизайну.

Раніше Фокус повідомляв, що господиня будинку вирішила підняти старий килим: те, що вона виявила, приголомшило людей. Ролик з несподіваною знахідкою під зношеним покриттям став не тільки сенсацією в TikTok, а й нагадав про те, які скарби можуть ховатися в старих будинках.

Також стало відомо, що дівчата облаштували квартиру дешевими речами з розпродажу. Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.