Женщина отремонтировала дом вопреки мольбам прежних хозяев: что произошло дальше

Джейси Мари Смит из США купила дом мечты, и полностью его изменила. Но ее решение вызвало скандал: бывшие хозяева просили оставить все как было, а пользователи соцсетей обвинили ее в "уничтожении души дома".

Related video

Об этом рассказала пользовательница под ником @jacimariesmith в одном из своих видео в TikTok.

Блогер и фотограф Джейси Мари Смит из США вызвала горячие споры в соцсетях после публикации вирусного видео о ремонте своего дома, который она приобрела у владельцев, настоятельно просивших ее не переделывать его. Несмотря на их мольбы, девушка полностью преобразила жилье. Видео с результатами собрало более 10,8 миллиона просмотров в TikTok.

Смит рассказала, что дом 1959 года постройки находился в нужном районе и ценовом диапазоне.

"У нас всегда были планы отремонтировать его, чтобы сделать таким, каким мы хотим", — объяснила она.

Однако не все пользователи TikTok одобрили перемены. Некоторые обвинили ее в "уничтожении очарования" и "стирании истории". В ответ Смит заявила, что к моменту покупки дом уже был частично обновлен в 2000-х, утратив исторические черты.

"В нем не было ничего особенно очаровательного или запоминающегося", — говорит американка.

В обновленном видео Смит показывает жилье до и после ремонта ванных комнат — из скучного, устаревшего интерьера они превратились в современные спа-пространства.

Комментаторы разделились: одни восхищаются результатами, другие — выражают сочувствие прежним владельцам, не готовым к столь радикальным переменам. Тем не менее, большинство пользователей встали на сторону Смит.

"Вы придали дому характер", "Они продали дом — все, история окончена", "Предыдущие владельцы должны оставить вас в покое! Они продали дом. Им не стоило переезжать, если они были так привязаны к нему", "Я тут подумал, может, они закопали тело в стене или что-то в этом роде", — писали они.

Смит подчеркнула, что не стремилась стереть прошлое, а лишь создавала пространство, которое отражает стиль ее семьи. Сейчас она завершает внутреннюю отделку и планирует приступить к ландшафтному дизайну.

Ранее Фокус сообщал, что хозяйка дома решила поднять старый ковер: то, что она обнаружила, ошеломило людей. Ролик с неожиданной находкой под изношенным покрытием стал не только сенсацией в TikTok, но и напомнил о том, какие сокровища могут скрываться в старых домах.

Также стало известно, что девушки обустроили квартиру дешевыми вещами с распродажи. Две сестры из Флориды (США) доказали, что даже с ограниченным бюджетом можно создать стильный интерьер. Их проект на 350 долларов стал вирусным в соцсетях.