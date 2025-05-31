Ни в коем случае: 11 продуктов, которые нельзя ставить в микроволновку

За последние несколько десятилетий микроволновка стала незаменимой на кухне благодаря своей универсальности. Однако, несмотря на все задачи, которые она может выполнять, все же есть некоторые вещи, которые никогда не стоит класть туда, поскольку они могут сгореть, расплавиться или даже взорваться.

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Об этом пишет Metro.

Остатки картофеля

Например, вы наелись ужином, не можете съесть ни кусочка больше, но осталось несколько печеных картофелин. Вы можете просто положить их в микроволновую печь позже, не так ли? Однако нельзя этого делать. Картофель часто может быть источником Clostridium botulinum, бактерии ботулизма, которая может сильно ухудшить ваше самочувствие, если ее употребить. Споры этого вида могут размножаться в картофеле, оставленном при комнатной температуре, а разогревания в микроволновой печи будет недостаточно, чтобы ее уничтожить. Лучше разогреть их в духовке или аэрофритюрнице.

Целые вареные яйца

Хотя яичницу разогреть в микроволновой печи вполне нормально, вареные яйца — это совсем другое дело. Не стоит этого делать, ведь приготовление вареного яйца в микроволновой печи — либо в скорлупе, либо предварительно сваренного и разогретого — приводит к образованию пара внутри него, которому некуда деваться из-за его структуры. Более того, существует риск, что оно взорвется, как только вы разобьете скорлупу или разрежете ее. В лучшем случае это может создать много беспорядка, в худшем — может вас обжечь. Лучше варите яйца традиционным способом на плите или, если вам приходится использовать для этого микроволновую печь, разрежьте яйцо на четверти, прежде чем разогревать его.

Целые вареные яйца не стоит разогревать в микроволновке Фото: Freepik

Томатный соус

Разогрев соуса в микроволновке — довольно распространенная практика, но она может привести к беспорядку. Образующееся тепло и пар трудно выходят, то есть, когда они прорываются, жидкость разбрызгивается по стенкам микроволновой печи. Обычно лучше разогревать соус на плите, регулярно помешивая, чтобы предотвратить образование пара.

Алюминиевая фольга

Ток в микроволновой печи может привести к искрению фольги, создавая условия для пожара. На более практическом уровне, пища, завернутая в фольгу, может все равно не разогреться или не приготовиться должным образом, поскольку лучи будут отражаться от фольги и, возможно, повредят вашу микроволновую печь.

Сырой перец

Ни при каких обстоятельствах нельзя давать сырому перцу прогреться в микроволновой печи. Это потому, что перец содержит соединение, которое делает его таким острым и пикантным — и если вы разогреете его в микроволновой печи, это соединение высвободится в закрытое пространство вокруг него. Как только вы откроете дверцу, высвободится пряный горячий воздух, который может попасть прямо в глаза, нос, горло, легкие. Гораздо безопаснее запекать, готовить на гриле или обжаривать перец.

Перец не стоит разогревать в микроволновке Фото: Pixabay

Пластиковые контейнеры

Если вы хотите разогреть остатки пищи или еду на вынос, которая лежит в пластиковых контейнерах, тогда вам нужно быть крайне осторожными. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Edocrinology, бисфенол А — химическое вещество, которое часто содержится в пластике — "связано с широким спектром неинфекционных заболеваний человека, что базируется на данных исследований на людях". А если пластик, содержащий бисфенол, нагревать в микроволновой печи, существует риск того, что небольшое его количество может попасть в вашу пищу. Впрочем, существуют также специальные пластиковые контейнеры, безопасные для использования в микроволновой печи, поэтому всегда проверяйте ваш контейнер. Если вы сомневаетесь, всегда вынимайте еду из контейнера и кладите ее на тарелку.

Целый виноград

Не так много обстоятельств, при которых вы захотите разогревать виноград в микроволновой печи, однако не следует этого делать в любом случае. Фрукты могут перегреться под воздействием температур на уровне микроволновой печи, создавая плазмообразное вещество. Это не только мягкое и неприятное вещество, но и может привести к их взрыву в микроволновой печи, когда вы помешиваете еду или даже когда пытаетесь ее съесть. Если вы хотите разогреть блюдо с виноградом, используйте духовку.

Виноград не стоит разогревать в микроволновке Фото: Freepik

Металлические миски и посуда

Так же, как класть фольгу в микроволновую печь — очень плохая идея, вам также не стоит класть туда любые металлические предметы, поскольку они будут отражать микроволны, что может вызвать дуговое образование и искрение, а также создать опасность пожара. Единственным исключением являются определенные металлические контейнеры, предназначенные для использования в микроволновой печи и обозначенные как безопасные. В частности, не забудьте убрать вилку с тарелки, прежде чем разогревать ее.

Замороженное мясо

Если вы используете микроволновую печь для приготовления замороженного куска говядины с нуля, вам, вероятно, стоит рассмотреть другой метод. Микроволновые печи, как правило, готовят пищу неравномерно, и приготовление замороженного мяса в вашей печи может привести к тому, что некоторые части останутся неправильно приготовленными, что позволит бактериям процветать, а это может привести к нежелательному пищевому отравлению. Другие части могут пережариться и иметь резиновый вкус, тогда как общий вкус самого мяса может измениться. Вы можете использовать микроволновую печь для размораживания мяса или птицы — если у вас есть режим размораживания — но внимательно следуйте инструкциям в вашем руководстве и тщательно прогревайте мясо сразу после размораживания, чтобы избежать роста вредных бактерий.

Бумажные пакеты или картон

Во-первых, они могут воспламениться и загореться. Во-вторых, исследование Национальной медицинской библиотеки США 2020 года показывает, что некоторые бумажные изделия содержат вредное химическое вещество под названием перфторуглеродные кислоты (PFA), которое может выделять токсины в пищу при нагревании. Однако некоторые бумажные изделия можно разогревать в микроволновой печи, в частности бумажные полотенца, которые часто используются для покрытия пищи, и некоторые бумажные тарелки, но всегда проверяйте, безопасны ли они для использования в микроволновой печи перед использованием, поскольку некоторые могут быть покрыты тонким слоем пластика, который не следует разогревать.

Ничего

Хотя предварительный разогрев пустой духовки является распространенной практикой, не включайте микроволновую печь, если внутри ничего нет. Лучи внутри отразятся обратно к магнетрону, что приведет к его перегреву и потенциальному возгоранию всего устройства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мандарин может стать кислым, если он был выращен неправильно. Но с помощью простого фокуса с микроволновкой, которым пользуются в Японии, фрукты можно быстро сделать сладкими.

Чтобы отмыть микроволновку, налейте в миску воду и выжмите в нее сок лимона. Так вы не только очистите, но и продезинфицируете микроволновку, а также устраните неприятные запахи.

Кроме того, Фокус писал о простых и интересных рецептах блюд, которые можно приготовить в микроволновке.