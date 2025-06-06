Просто потрите стопы: найден безотказный способ, как быстро заснуть (видео)

Самый новый лайфхак для быстрого сна набрал более 50 млн просмотров в TikTok. Для этого надо сделать простое движение ногами.

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Об этом пишет Metro.

Как быстро заснуть

Сон иногда может быть сложным механизмом, поскольку, по данным Национальной службы здравоохранения, примерно каждый третий британец борется с бессонницей.

Тем временем в TikTok появился один уникальный лайфхак, который якобы помогает большому количеству людей задремать — и он называется "крикетные ножки" или метод "крикета". Более 50 миллионов просмотров и 265 000 поисков только в этом месяце. Это самоуспокаивающая техника, которая предполагает нежное и многократное растирание стоп, когда вы пытаетесь заснуть. Иногда это делается даже подсознательно.

Когда @notyouraveragethrpst спросила своих подписчиков: "Кто еще лежит в постели и просто "крикетирует" ногами?", многие были удивлены, услышав, что это распространенная привычка.

"Не знала, что у этого есть название", — написала @ezeeee1717, добавив, что она "делает это всю свою жизнь".

Почему метод "крикетных ножек" помогает заснуть

Как рассказал Metro консультант по сну для взрослых и основательница The Sleep Works Мэрианна Тейлор, хотя нет большого количества прямых исследований связи между "ножками для крикета" и сном, он все же затрагивает "самоуспокаивающее поведение, которое может помочь успокоить нервную систему".

"Нежные, повторяющиеся движения, такие как это, могут сигнализировать мозгу о безопасности, особенно во время отдыха. Они активируют парасимпатическую нервную систему (ваш спокойный режим), что помогает телу расслабиться достаточно, чтобы заснуть", — рассказала эксперт.

Главный совет Тейлор для обеспечения хорошего ночного сна — это "спокойная нервная система", но она говорит, что мирный, непрерывный сон формируется не только ночными распорядками, но и "привычками, мыслями и поведением" в течение дня. И если мозг целый день был в "режиме активности" почти без возможности замедлиться, в конце концов "неудивительно, что ему трудно успокоиться перед сном".

Что делать, если не можешь заснуть

Стоит ввести в жизнь "микроперезагрузку" в течение дня, чтобы дать мозгу возможность обработать информацию и расслабиться.

"Перед сном запишите три вещи, о которых вам не нужно думать до завтра", — говорит Мэрианна Тейлор, отмечая, что эта техника помогает "снять накопление психического давления, которое возникает, как только вы ложитесь в постель".

По ее мнению, мозг хочет "удержаться за все, что он считает важным", поэтому обработка этого на листе бумаги "дает вам разрешение отпустить это на ночь".

Также эксперт предлагает приглушать свет раньше, чем обычно — по крайней мере за час до сна, поскольку более мягкое освещение помогает мозгу "перейти" в режим сна, а также поддерживает естественную выработку мелатонина (гормона сна).

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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обнаружили 6 продуктов против старения, которые мы просто употребляем с пищей и, вероятно, даже не подозреваем об этом. Фермер Тхай Нгок не может заснуть уже более 60 лет. Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

Кроме того, закатывание глаз, отмечает доктор медицины Виллем Гилен, связано с выбросом мелатонина, который регулирует циклы сна и бессонницы.