Жінка не могла заснути протягом 25 років: який трюк назавжди змінив її життя (відео)

Доктор Скотт Вокер з Денвера (США) називає цей прийом "моментом перемикання світла". На його думку, подібна техніка допомагає заміщувати думки у голові.

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Жінка, яка упродовж 25 років не могла швидко заснути, поділилася своїм простим способом, який допомагає впоратися з цією проблемою. Лікарі вже назвали цей простий трюк "перемикачем світла".

Існує незліченна кількість лайфхаків та продуктів, які начебто допомагають заснути: від так званих "коктейлів" до уникнення синього світла від телефонів та комп’ютерів. Однак це допомагає не завжди й далеко не всім.

Швидкий сон

За словами авторки відео, зосередження на випадкових речах відволікає розум від тривожності, що перешкоджає процесу засинання. Цю концепцію довів Люк Бодуан, доктор філософії у галузі когнітивних наук.

"Вам потрібно обрати будь-яке слово і до його першої літери придумати якомога більше інших слів, які починаються так само. Наприклад, гарбуз — горизонт, гвинт, гурт, гама тощо. Коли закінчуються слова, треба переходити до наступної літери. У згаданому вище прикладі це "А".

"Щоразу засинаю до того, як закінчувала підбирати літери для слова, яке обирала. Річ у тім, що це випадкові думки, а не ті, котрі тривожать вас вночі", — пояснює авторка вірусного ролика.

Доктор Скотт Вокер, дерматолог з Денвера (США), називає цей трюк "моментом перемикання світла". На його думку, така техніка допомагає заміщувати думки у голові, що нагадує тасування колоди карт, аби створювати "мікросни". Це допомагає перемогти безсоння.

Нагадаємо, у Китаї співробітника звільнили через те, що він заснув на робочому місці. Він подав до суду, виграв його й отримав 48 тисяч доларів компенсації.

А от 50-річна Лорен Спенсер з Девона (Велика Британія) страждає на рідкісний сексуальний розлад, через який вона змушена замикатись на ключ на час сну у випадках, коли вона залишається на ніч у друзів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.