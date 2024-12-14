Допомагає майже всім: військовий метод засинання відправляє людей у сон за "2 хвилини" (відео)
Джастін Агустін зазначив, що цю техніку було створено спеціально для американських військових і пілотів, яким потрібне вміння швидко засинати навіть у вкрай напружених і складних ситуаціях.
Фітнес-тренер Джастін Агустін стверджує, що для людей, яким важко заснути одразу після вкладання в ліжко, можливо, варто спробувати так званий "військовий метод" засинання. Ця техніка обіцяє занурити вас у глибокий сон усього за дві хвилини і, за твердженням фахівців, підходить для 96% людей. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.
Тренер зазначив, що методику розробили для американських пілотів і військових, яким необхідно швидко засинати навіть у найскладніших і найстресовіших умовах, наприклад, на полі бою.
Однак Агустін попереджає: для досягнення стабільного результату може знадобитися практика протягом шести місяців. Попри це, він називає метод "інвестицією в сон", яка в майбутньому принесе значну користь.
Як працює "військовий метод"?
Методика ґрунтується на поетапному розслабленні тіла й очищенні розуму від неспокійних думок. Ось як її можна освоїти:
- Зручна поза: ляжте або сядьте так, щоб вашому тілу було комфортно.
- Розслаблення тіла: почніть із голови, розслабте шкіру голови, лоб і риси обличчя. Поступово рухайтеся вниз, розслабляючи шию, плечі, руки та кисті. Уявіть, як тепло поширюється від голови до кінчиків пальців. Розслабте груди, роблячи глибокі вдихи, а потім перейдіть до живота, стегон, ніг і ступень.
- Очищення розуму: уявіть спокійний сценарій, наприклад, як ви лежите в каное на гладкому озері або відпочиваєте в гамаку в темній кімнаті.
- Контроль думок: якщо починають з'являтися сторонні думки, повторюйте про себе фразу "Не думай" протягом 10 секунд.
Видання Lad Bible зазначає, що техніку вперше описав американський тренер Ллойд Бад Вінтер у своїй книжці "Розслабся і перемагай", випущеній 1981 року. Вона була розроблена для відновлення сил і підвищення працездатності спортсменів і військових.
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