Допомагає майже всім: військовий метод засинання відправляє людей у сон за "2 хвилини" (відео)

Джастін Агустін зазначив, що цю техніку було створено спеціально для американських військових і пілотів, яким потрібне вміння швидко засинати навіть у вкрай напружених і складних ситуаціях.

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Фітнес-тренер Джастін Агустін стверджує, що для людей, яким важко заснути одразу після вкладання в ліжко, можливо, варто спробувати так званий "військовий метод" засинання. Ця техніка обіцяє занурити вас у глибокий сон усього за дві хвилини і, за твердженням фахівців, підходить для 96% людей. Про це він розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Тренер зазначив, що методику розробили для американських пілотів і військових, яким необхідно швидко засинати навіть у найскладніших і найстресовіших умовах, наприклад, на полі бою.

Однак Агустін попереджає: для досягнення стабільного результату може знадобитися практика протягом шести місяців. Попри це, він називає метод "інвестицією в сон", яка в майбутньому принесе значну користь.

Як працює "військовий метод"?

Методика ґрунтується на поетапному розслабленні тіла й очищенні розуму від неспокійних думок. Ось як її можна освоїти:

Зручна поза: ляжте або сядьте так, щоб вашому тілу було комфортно.

Розслаблення тіла: почніть із голови, розслабте шкіру голови, лоб і риси обличчя. Поступово рухайтеся вниз, розслабляючи шию, плечі, руки та кисті. Уявіть, як тепло поширюється від голови до кінчиків пальців. Розслабте груди, роблячи глибокі вдихи, а потім перейдіть до живота, стегон, ніг і ступень.

Очищення розуму: уявіть спокійний сценарій, наприклад, як ви лежите в каное на гладкому озері або відпочиваєте в гамаку в темній кімнаті.

Контроль думок: якщо починають з'являтися сторонні думки, повторюйте про себе фразу "Не думай" протягом 10 секунд.

Видання Lad Bible зазначає, що техніку вперше описав американський тренер Ллойд Бад Вінтер у своїй книжці "Розслабся і перемагай", випущеній 1981 року. Вона була розроблена для відновлення сил і підвищення працездатності спортсменів і військових.

Раніше Фокус повідомляв, що "жива Барбі", яка витратила десятки тисяч на косметичні поліпшення, за 30 років майже не постаріла. Марсела Іглесіас, яка прославилася своєю схожістю з лялькою, в 47 років вразила шанувальників, опублікувавши фотографії зі своєї юності. На косметичні поліпшення вона витратила 86 тисяч фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що актриса влаштувала тренування в проході літака під час польоту. Барбара де Регіль виконувала вправи в піжамі та з маскою на очах, поки її чоловік спокійно сидів і дивився в телефон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.