Помогает почти всем: военный метод засыпания отправляет людей в сон за "2 минуты" (видео)

Джастин Агустин отметил, что эта техника была создана специально для американских военных и пилотов, которым требуется умение быстро засыпать даже в крайне напряженных и сложных ситуациях.

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Фитнес-тренер Джастин Агустин утверждает, что для людей, которым трудно уснуть сразу после укладывания в постель, возможно, стоит попробовать так называемый "военный метод" засыпания. Эта техника обещает погрузить вас в глубокий сон всего за две минуты и, по утверждению специалистов, подходит для 96% людей. Об этом он рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Тренер отметил, что методика была разработана для американских пилотов и военных, которым необходимо быстро засыпать даже в самых сложных и стрессовых условиях, например, на поле боя.

Однако Агустин предупреждает: для достижения стабильного результата может потребоваться практика в течение шести месяцев. Несмотря на это, он называет метод "инвестицией в сон", которая в будущем принесет значительную пользу.

Как работает "военный метод"?

Методика основывается на поэтапном расслаблении тела и очищении разума от беспокойных мыслей. Вот как ее можно освоить:

Удобная поза: лягте или сядьте так, чтобы вашему телу было комфортно.

Расслабление тела: начните с головы, расслабьте кожу головы, лоб и черты лица. Постепенно двигайтесь вниз, расслабляя шею, плечи, руки и кисти. Представьте, как тепло распространяется от головы к кончикам пальцев. Расслабьте грудь, делая глубокие вдохи, а затем перейдите к животу, бедрам, ногам и ступням.

Очищение разума: представьте спокойный сценарий, например, как вы лежите в каноэ на гладком озере или отдыхаете в гамаке в темной комнате.

Контроль мыслей: если начинают появляться посторонние мысли, повторяйте про себя фразу "Не думай" в течение 10 секунд.

Издание Lad Bible отмечает, что технику впервые описал американский тренер Ллойд Бад Уинтер в своей книге "Расслабься и побеждай", выпущенной в 1981 году. Она была разработана для восстановления сил и повышения работоспособности спортсменов и военных.

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