Женщина не могла заснуть в течение 25 лет: какой трюк навсегда изменил ее жизнь (видео)

Доктор Скотт Уокер из Денвера (США) называет этот прием "моментом переключения света". По его мнению, подобная техника помогает замещать мысли в голове.

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Женщина, которая на протяжении 25 лет не могла быстро заснуть, поделилась своим простым способом, помогающим справиться с проблемой. Врачи уже назвали этот простой трюк "переключателем света".

Существует бесчисленное количество лайфхаков и продуктов, которые якобы помогают заснуть: от так называемых "коктейлей" до избегания синего света от телефонов и компьютеров. Однако это помогает не всегда и далеко не всем.

Быстрый сон

По словам автора видео, сосредоточение на случайных вещах отвлекает ум от тревожности, препятствующей процессу засыпания. Эту концепцию доказал Люк Бодуан, доктор философии в области когнитивных наук.

"Вам нужно выбрать любое слово и к его первой букве придумать как можно больше других слов, которые начинаются так же. Например, тыква — горизонт, винт, группа, гамма и тому подобное. Когда заканчиваются слова, надо переходить к следующей букве. В упомянутом выше примере это "А".

"Каждый раз засыпаю до того, как заканчивала подбирать буквы для слова, которое выбирала. Дело в том, что это случайные мысли, а не те, которые тревожат вас ночью", — объясняет автор вирусного ролика.

Доктор Скотт Уокер, дерматолог из Денвера (США), называет этот трюк "моментом переключения света". По его мнению, такая техника помогает замещать мысли в голове, что напоминает тасование колоды карт, чтобы создавать "микросны". Это помогает победить бессонницу.

Напомним, в Китае сотрудника уволили из-за того, что он заснул на рабочем месте. Он подал в суд, выиграл его и получил 48 тысяч долларов компенсации.

А вот 50-летняя Лорен Спенсер из Девона (Великобритания) страдает редким сексуальным расстройством, из-за которого она вынуждена запираться на ключ на время сна в случаях, когда она остается на ночь у друзей.

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