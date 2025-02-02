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МирФан

"Просто невыносимо": мужчина, который не спал с 1963 года, сделал грустное признание (фото)

Мужчина не спит более 60 лет, 60 лет без сна, не может уснуть, как уснуть, врачи не могут объяснить, бессонница,
Фото: YouTube | Фермер Тхай Нгок

Фермер Тхай Нгок не может уснуть уже более 60 лет. Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

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Во Вьетнаме проживает 80-летний фермер Тхай Нгок, который утверждает, что не спал уже более 60 лет. По его словам, бессонница началась в 1960-х после перенесенной лихорадки. Об этом пишет Lad Bible.

Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

В интервью Нгок рассказал о своих ночах без сна.

"Видя, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу на поле, чтобы работать — сидеть без дела просто невыносимо", — сказал он.

Несмотря на постоянное бодрствование, фермер сохраняет физическую активность и может нести мешки с удобрениями весом 50 кг на расстояние в четыре километра, не испытывая усталости. Однако его семья обеспокоена этим необычным состоянием.

Мужчина не спит более 60 лет, 60 лет без сна, не может уснуть, как уснуть, врачи не могут объяснить, бессонница, Fullscreen
Мужчина не спал уже более 60 лет
Фото: YouTube

Некоторые предполагают, что бессонница Нгока может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным событиями войны во Вьетнаме (1955–1975).

В 2023 году американский блогер и путешественник Дрю Бински отправился во Вьетнам, чтобы встретиться с Тхаем Нгоком и лично убедиться в его бессоннице. Он провел ночь вместе с фермером и подтвердил, что тот действительно не спит, хотя после употребления большого количества рисового вина может немного подремать – не больше двух часов.

Этот необычный случай остается загадкой для врачей, но сам Нгок продолжает жить и работать, несмотря на десятилетия без сна.

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