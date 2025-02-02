"Просто невыносимо": мужчина, который не спал с 1963 года, сделал грустное признание (фото)

Фермер Тхай Нгок не может уснуть уже более 60 лет. Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

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Во Вьетнаме проживает 80-летний фермер Тхай Нгок, который утверждает, что не спал уже более 60 лет. По его словам, бессонница началась в 1960-х после перенесенной лихорадки. Об этом пишет Lad Bible.

Мужчина утверждает, что ни медицинские препараты, ни консультации врачей не помогли ему вернуться к нормальному сну.

В интервью Нгок рассказал о своих ночах без сна.

"Видя, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу на поле, чтобы работать — сидеть без дела просто невыносимо", — сказал он.

Несмотря на постоянное бодрствование, фермер сохраняет физическую активность и может нести мешки с удобрениями весом 50 кг на расстояние в четыре километра, не испытывая усталости. Однако его семья обеспокоена этим необычным состоянием.

Мужчина не спал уже более 60 лет Фото: YouTube

Некоторые предполагают, что бессонница Нгока может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным событиями войны во Вьетнаме (1955–1975).

В 2023 году американский блогер и путешественник Дрю Бински отправился во Вьетнам, чтобы встретиться с Тхаем Нгоком и лично убедиться в его бессоннице. Он провел ночь вместе с фермером и подтвердил, что тот действительно не спит, хотя после употребления большого количества рисового вина может немного подремать – не больше двух часов.

Этот необычный случай остается загадкой для врачей, но сам Нгок продолжает жить и работать, несмотря на десятилетия без сна.

Напомним, Фокус писал, что ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше. Они убеждены в том, что ответ на этот вопрос все это время прятался у нас под носом.

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