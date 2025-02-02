"Просто нестерпно": чоловік, який не спав з 1963 року, зробив сумне зізнання (фото)

Фермер Тхай Нгок не може заснути вже понад 60 років. Чоловік стверджує, що ні медичні препарати, ні консультації лікарів не допомогли йому повернутися до нормального сну.

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У В'єтнамі проживає 80-річний фермер Тхай Нгок, який стверджує, що не спав уже понад 60 років. За його словами, безсоння почалося в 1960-х після перенесеної лихоманки. Про це пише Lad Bible.

Чоловік стверджує, що ні медичні препарати, ні консультації лікарів не допомогли йому повернутися до нормального сну.

В інтерв'ю Нгок розповів про свої ночі без сну.

"Бачачи, як інші сплять, я їм заздрю. У місячні ночі я зазвичай виходжу на поле, щоб працювати — сидіти без діла просто нестерпно", — сказав він.

Попри постійне неспання, фермер зберігає фізичну активність і може нести мішки з добривами вагою 50 кг на відстань у чотири кілометри, не відчуваючи втоми. Однак його сім'я стурбована цим незвичайним станом.

Чоловік не спав уже понад 60 років Фото: YouTube

Деякі припускають, що безсоння Нгока може бути пов'язане з посттравматичним стресовим розладом, викликаним подіями війни у В'єтнамі (1955-1975).

У 2023 році американський блогер і мандрівник Дрю Бінскі вирушив до В'єтнаму, щоб зустрітися з Тхаєм Нгоком і особисто переконатися в його безсонні. Він провів ніч разом із фермером і підтвердив, що той справді не спить, хоча після вживання великої кількості рисового вина може трохи подрімати — не більше двох годин.

Цей незвичайний випадок залишається загадкою для лікарів, але сам Нгок продовжує жити й працювати, попри десятиліття без сну.

Нагадаємо, Фокус писав, що вчені з Гарварду знайшли те, що допомагає жити довше. Вони переконані в тому, що відповідь на це питання весь цей час ховалася у нас під носом.

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