Дарять два года жизни: ученые назвали 6 продуктов, омолаживающих организм

Ученые обнаружили 6 природных "таблеток" против старения, которые мы просто употребляем с пищей и, вероятно, даже не подозреваем об этом.

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Об этом пишет Express со ссылкой на исследование Aging US.

Авторы Джейми Вильянуева и Райан Брэдли обнаружили, что определенные растительные продукты содержат соединения, которые уменьшают биологический возраст.

Продукты, омолаживающие организм:

куркума;

розмарин;

чеснок;

все виды ягод;

зеленый чай;

чай улун.

Участники исследования, мужчины в возрасте от 50 до 72 лет, которые регулярно употребляли эти продукты в течение восьми недель, омолодились на 2 биологических года всего за несколько месяцев. Они также получили рекомендации по физическим упражнениям, сну и управлению стрессом. Секрет заключается в метил-адаптогенах и полифенолах — эти вещества активируют клеточные процессы и замедляют старение на уровне ДНК.

Авторы признали, что исследование имело небольшой исследовательский пул, поэтому для подтверждения результатов следует провести больше исследований на эту тему с более разнообразной выборкой.

В частности, куркума — это насыщенная золотисто-оранжевая специя, распространенная в азиатской кухне. Исследования показали, что она имеет несколько преимуществ для здоровья, включая уменьшение воспаления, заболеваний глаз, метаболического синдрома, артрита, гиперлипидемии, тревоги, мышечной боли и заболеваний почек.

Куркума Фото: Pixabay

Хорошо задокументировано, что рацион человека может существенно повлиять на продолжительность его жизни. Средиземноморская диета, или диета, полная овощей, фруктов, орехов, оливкового масла и рыбы, улучшает здоровье сердца, кровообращение и риск развития болезни Альцгеймера.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В дополнение к "оземпиковому лицу" и "оземпиковым стопам" добавился "оземпиковый язык". В таком случае человек совершенно не чувствует вкуса пищи.

Биохакер Брайан Джонсон тратит около 2 миллионов долларов в год, пытаясь омолодить себя.

Кроме того, старение и потеря коллагена — естественный и необратимый процесс, но есть продукты для омоложения кожи, которые помогут восстановить коллаген в коже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.