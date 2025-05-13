Цена похудения: выявлен еще один странный побочный эффект Ozempic

Чем популярнее становится семаглутид Ozempic, препарат против диабета, который способствует подавлению чувства голода и потере веса, тем больше побочных эффектов у него выявляют. Теперь вдобавок к "оземпиковому лицу" и "оземпиковым стопам" добавился "оземпиковый язык". В таком случае человек совершенно не ощущает вкуса еды.

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Об этом пишет Daily Mail.

По словам специалиста по ожирению из Нью-Йорка доктора Дэниела Розена, он неоднократно становился свидетелем того, как заядлые мясоеды отказывались от стейков, сосисок и других своих любимых блюд, потому что они жаловались на "металлический" привкус. В то же время наблюдалась и противоположная картина – вегетарианцы внезапно начинали хотеть мяса, поскольку их вкусовые рецепторы менялись под действием лекарств.

Несколько знаменитостей подтвердили этот эффект, а звезда "Настоящих домохозяек округа Ориндж" Эмили Симпсон вспоминала, что после приема Ozempic вся еда казалась ей невкусной.

Известный пластический хирург Терри Дуброу, решивший похудеть с помощью чудо-препарата, перестал его принимать, чтобы снова наслаждаться вкусом еды.

Вполне вероятно, что людей, которые воспользуются Ozempic для похудения и ощутят на себе побочные эффекты, скоро станет намного больше, поскольку президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на лекарства для американцев, включая препараты для похудения.

Подписав указ, он рассказал историю о своем друге-бизнесмене, который "серьезно страдал избыточным весом" и заплатил всего $88 за "чертовски жирный препарат", когда был в Лондоне, в то время как в Нью-Йорке он стоил $1300.

Фото: Getty

Недавнее исследование Университета Арканзаса, изучающее, как препараты для похудения влияют на выбор продуктов питания людьми, показало, что многие пользователи сообщили о потреблении меньшего количества газировки, очищенных зерен и говядины.

Также наблюдалось снижение потребления крахмалистых овощей, свинины, кофе, рыбы и морепродуктов, орехов, яиц, алкоголя, фруктового сока и молочных продуктов. А вот потребление фруктов, листовой зелени и воды в целом возросло.

Исследователи не раскрыли причину этих изменений, но доктор Розен считает, что то, как устроен мозг, как-то связано с изменением вкусов.

"Вы должны помнить, что вкус ощущается не только на вашем языке, но и в вашем мозге. Мы знаем, что GLP-1 уменьшают воздействие дофамина от еды, делая процесс менее приятным, что может быть причиной изменения вкусов. Представьте себе фотографию сочного бургера в меню и первый укус со взрывом вкуса во рту и соком, стекающим по подбородку. Это система удовольствия в мозге, реагирующая на еду. Если все это приглушено или выключено в мозге из-за лекарств GLP-1, вы можете понять, почему кто-то может сказать, что еда имеет другой вкус, или что блюда не имеют одинакового вкуса. Пациенты могут сказать, что все на вкус одинаковое или еда на вкус такая пресная", – объяснил врач.

После приема препарата многие перестают ощущать вкус еды Фото: Unsplash

Доктор также отметил, что Ozempic и другие препараты для снижения веса могут вызывать проблемы с опорожнением желудка, включая изжогу и рефлюкс, из-за своего механизма замедления пищеварения.

Из-за этого, говорит он, пациенты иногда могут ощущать привкус желудочной кислоты в задней части горла, известный как "водяная изжога".

Ранее Фокус писал, что девушка, похудевшая с помощью Ozempic на 82 кг, показала удручающие последствия, а известная певица похвасталась резкой потерей массы тела.

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