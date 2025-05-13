Ціна схуднення: виявлено ще один дивний побічний ефект Ozempic

Що популярнішим стає семаглутид Ozempic, препарат проти діабету, який сприяє придушенню почуття голоду і втраті ваги, то більше побічних ефектів у нього виявляють. Тепер на додачу до "оземпікового обличчя" й "оземпікових стоп" додався "оземпіковий язик". У такому разі людина абсолютно не відчуває смаку їжі.

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Про це пише Daily Mail.

За словами фахівця з ожиріння з Нью-Йорка доктора Деніела Розена, він неодноразово ставав свідком того, як завзяті м'ясоїди відмовлялися від стейків, сосисок та інших своїх улюблених страв, тому що вони скаржилися на "металевий" присмак. Водночас спостерігалася і протилежна картина — вегетаріанці раптово починали хотіти м'яса, оскільки їхні смакові рецептори змінювалися під дією ліків.

Кілька знаменитостей підтвердили цей ефект, а зірка "Справжніх домогосподарок округу Оріндж" Емілі Сімпсон згадувала, що після прийому Ozempic вся їжа здавалася їй несмачною.

Відомий пластичний хірург Террі Дуброу, який вирішив схуднути за допомогою диво-препарату, перестав його приймати, щоб знову насолоджуватися смаком їжі.

Цілком імовірно, що людей, які скористаються Ozempic для схуднення і відчують на собі побічні ефекти, скоро стане набагато більше, оскільки президент США Дональд Трамп пообіцяв знизити ціни на ліки для американців, включно з препаратами для схуднення.

Підписавши указ, він розповів історію про свого друга-бізнесмена, який "серйозно страждав на надлишкову вагу" і заплатив лише $88 за "до біса жирний препарат", коли був у Лондоні, тоді як у Нью-Йорку він коштував $1300.

Фото: Getty

Нещодавнє дослідження Університету Арканзасу, що вивчає, як препарати для схуднення впливають на вибір продуктів харчування людьми, показало, що багато користувачів повідомили про споживання меншої кількості газованої води, очищених зерен і яловичини.

Також спостерігалося зниження споживання крохмалистих овочів, свинини, кави, риби та морепродуктів, горіхів, яєць, алкоголю, фруктового соку та молочних продуктів. А ось споживання фруктів, листової зелені та води загалом зросло.

Дослідники не розкрили причину цих змін, але доктор Розен вважає, що те, як влаштований мозок, якось пов'язано зі зміною смаків.

"Ви маєте пам'ятати, що смак відчувається не тільки на вашій мові, а й у вашому мозку. Ми знаємо, що GLP-1 зменшують вплив дофаміну від їжі, роблячи процес менш приємним, що може бути причиною зміни смаків. Уявіть собі фотографію соковитого бургера в меню і перший укус із вибухом смаку в роті та соком, що стікає по підборіддю. Це система задоволення в мозку, що реагує на їжу. Якщо все це приглушено або вимкнено в мозку через ліки GLP-1, ви можете зрозуміти, чому хтось може сказати, що їжа має інший смак, або що страви не мають однакового смаку. Пацієнти можуть сказати, що все на смак однакове або їжа на смак така прісна", — пояснив лікар.

Після прийому препарату багато хто перестає відчувати смак їжі Фото: Unsplash

Доктор також зазначив, що Ozempic та інші препарати для зниження ваги можуть спричиняти проблеми з випорожненням шлунка, включно з печією і рефлюксом, через свій механізм уповільнення травлення.

Через це, каже він пацієнти іноді можуть відчувати присмак шлункової кислоти в задній частині горла, відомий як "водяна печія".

Раніше Фокус писав, що дівчина, яка схудла за допомогою Ozempic на 82 кг, показала гнітючі наслідки, а відома співачка похвалилася різкою втратою маси тіла.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.