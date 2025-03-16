Дівчина, яка схудла за допомогою Ozempic на 82 кг, показала гнітючі наслідки (фото)

Різка втрата ваги провокує обвисання шкіри. Вона зі свого боку завдає чимало проблем у вигляді натирання, висипань і попрілості.

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31-річна Александра Коллетт з Вондсворта, району Лондона, змушена витрачати тисячі фунтів стерлінгів, щоб позбутися побічного ефекту після прийому препарату Ozempic для схуднення. Про це дівчина розповіла в бесіді з Mail.Online.

За її словами, приймати популярний семаглутид вона почала в травні 2023 року, коли її вага сягнула 112 кг. Необхідність схуднути була зумовлена не бажанням виглядати краще, а проблемами зі здоров'ям. Олександрі поставили діагноз ендометріозу четвертої стадії, за якого слизова оболонка матки розростається за межами матки, спричиняючи вкрай болючі менструації та сильну кровотечу. Їй була потрібна операція, але потрібно було трохи скинути вагу.

"Мої стосунки з вагою в дитинстві були абсолютно нормальними, але в 17 років мені поставили діагноз хвороба Аддісона, яка все змінила", — зізналася Коллет. Рідкісне захворювання надниркових залоз часто лікують стероїдами, які, за словами Олександри, викликають набряклість і провокують набір ваги.

Необхідність операції з лікування ендометріозу змусила її вирішити схуднути, але вона не відповідала вимогам NHS, тож за допомогою батьків Олександра оплатила ліки з приватних коштів, спочатку прийнявши Ozempic, а потім перейшовши на Wegovy. У листопаді минулого року дівчина закінчила використовувати ці препарати, скинувши весь більш ніж удвічі, і зараз вона важить 50 кг. Після схуднення Олександрі зробили операцію, що значно поліпшило її самопочуття.

До схуднення Олександра Коллет важила 112 кг Зараз її вага становить 50 кг.

Однак біда прийшла, звідки не чекали. Через таку серйозну втрату ваги британка зіткнулася з проблемою в'ялої шкіри. Через це у неї навіть почалася депресія, і вона перестала спілкуватися з людьми, не бажаючи, щоб її хтось бачив.

"Приблизно через шість місяців я почала помічати в'ялу шкіру. Думаю, я думала, що зі мною цього не станеться. Але коли це сталося, я подумала: "Мені 31 рік, так не повинна виглядати 31-річна жінка", – каже вона. Коллет додала, що відчуває великий фізичний дискомфорт через висипання в місцях обвисання шкіри, і їй доводиться дотримуватися бездоганної гігієни, щоб запобігти можливим інфекціям.

Креми, за її словами, нібито допомагають позбутися обвислої шкіри, але вона швидко зрозуміла, що операція – єдиний варіант, який пропонує справжнє рішення. Вона вже зробила зменшення грудей, щоб спробувати боротися з наслідками такої великої втрати ваги, і знову ляже під ніж на початку квітня для підтяжки живота і корекції грудей.

Первісна операція обійшлася приблизно в 14 000 фунтів стерлінгів, і ще один великий рахунок доведеться виставити за другу. Її оплатять батьки Олександри.

Після різкого схуднення шкіра Олександри обвисла

Доктор Ахід Абуд, який керує клініками в Кембриджі та на Гарлі-стріт, зазначив, що історії, подібні до тієї, яку розповіла Олександра, – це лише вершина айсберга. Багато пластичних хірургів повідомляють про збільшення кількості запитів на видалення обвислої шкіри у пацієнтів, які схудли за допомогою таких препаратів, як Wegovy, Ozempic і Mounjaro.

"Ми бачимо певний сплеск пацієнтів. Оскільки препарати настільки ефективні, і люди так швидко втрачають вагу, ми думаємо, що це не дозволяє їхнім шкірним тканинам відступати, хоча важко сказати напевно. Чи має це якийсь прямий вплив на еластичність тканин, ми не знаємо. Довгострокові дослідження ще не проводилися, тому що препарати ще занадто нові", – підкреслив лікар.

Пластичний хірург також вказав на те, що хоча молода шкіра набагато еластичніша, якщо людина втрачає багато ваги, в'яла шкіра, швидше за все, стане проблемою, незалежно від віку.

"В'яла шкіра має величезний вплив на якість життя людей. Вона обмежує вашу активність, вона натирає, вона потіє, люди можуть отримати інфекції шкіри. Психологічно це великий удар, люди втрачають вагу і почуваються чудово, але потім у них виникає ця проблема з надлишком шкіри", – резюмував доктор Абуд.

Раніше Фокус писав, хто зі зірок схуд за допомогою диво-препарату.

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