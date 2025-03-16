Девушка, похудевшая с помощью Ozempic на 82 кг, показала удручающие последствия (фото)

Резкая потеря веса провоцирует обвисание кожи. Она в свою очередь доставляет немало проблем в виде натирания, высыпаний и опрелости.

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31-летняя Александра Коллетт из Уондсворта, района Лондона, вынуждена тратить тысячи фунтов стерлингов, чтобы избавиться от побочного эффекта после приема препарата Ozempic для похудения. Об этом девушка рассказала в беседе с Mail.Online.

По ее словам, принимать популярный семаглутид она начала в мае 2023 года, когда ее вес достиг 112 кг. Необходимость похудеть была обусловлена не желанием выглядеть лучше, а проблемами со здоровьем. Александре поставили диагноз эндометриоза четвертой стадии, при котором слизистая оболочка матки разрастается за пределами матки, вызывая крайне болезненные менструации и сильное кровотечение. Ей требовалась операция, но нужно было немного сбросить вес.

"Мои отношения с весом в детстве были совершенно нормальными, но в 17 лет мне поставили диагноз болезнь Аддисона, которая все изменила", – призналась Коллет. Редкое заболевание надпочечников часто лечат стероидами, которые, по словам Александры, вызывают отечность и спровоцируют набор веса.

Необходимость операции по лечению эндометриоза заставила ее решить похудеть, но она не соответствовала требованиям NHS, поэтому с помощью родителей Александра оплатила лекарства из частных средств, сначала приняв Ozempic, а затем перейдя на Wegovy. В ноябре прошлого года девушка закончила использовать эти препараты, сбросив весь более чем вдвое, и сейчас она весит 50 кг. После похудения Александре сделали операцию, что значительно улучшило ее самочувствие.

До похудения Александра Коллет весила 112 кг Сейчас ее вес составляет 50 кг

Однако беда пришла, откуда не ждали. Из-за столь серьезной потери веса британка столкнулась с проблемой дряблой кожи. Из-за этого у нее даже началась депрессия, и она перестала общаться с людьми, не желая, чтобы ее кто-то видел.

"Примерно через шесть месяцев я начала замечать дряблую кожу. Думаю, я думала, что со мной этого не случится. Но когда это произошло, я подумала: "Мне 31 год, так не должна выглядеть 31-летняя женщина", – говорит она. Коллет добавила, что испытывает большой физический дискомфорт из-за высыпаний в местах обвисания кожи, и ей приходится соблюдать безупречную гигиену, чтобы предотвратить возможные инфекции.

Кремы, по ее словам, якобы помогают избавиться от обвисшей кожи, но она быстро поняла, что операция — единственный вариант, который предлагает настоящее решение. Она уже сделала уменьшение груди, чтобы попытаться бороться с последствиями такой большой потери веса, и снова ляжет под нож в начале апреля для подтяжки живота и коррекции груди.

Первоначальная операция обошлась примерно в 14 000 фунтов стерлингов, и еще один большой счет придется выставить за вторую. Ее оплатят родители Александры.

После резкого похудения кожа Александры обвисла

Доктор Ахид Абуд, управляющий клиниками в Кембридже и на Харли-стрит, отметил, что истории, подобные той, которую рассказала Александра, – это лишь вершина айсберга. Многие пластические хирурги сообщают об увеличении количества запросов на удаление обвисшей кожи у пациентов, которые похудели с помощью таких препаратов, как Wegovy, Ozempic и Mounjaro.

"Мы видим определенный всплеск пациентов. Поскольку препараты настолько эффективны, и люди так быстро теряют вес, мы думаем, что это не позволяет их кожным тканям отступать, хотя трудно сказать наверняка. Оказывает ли это какое-то прямое влияние на эластичность тканей, мы не знаем. Долгосрочные исследования еще не проводились, потому что препараты еще слишком новые", – подчеркнул врач.

Пластический хирург также указал нато, что хотя молодая кожа гораздо более эластична, если человек теряет много веса, дряблая кожа, скорее всего, станет проблемой, независимо от возраста.

"Дряблая кожа оказывает огромное влияние на качество жизни людей. Она ограничивает вашу активность, она натирает, она потеет, люди могут получить инфекции кожи. Психологически это большой удар, люди теряют вес и чувствуют себя прекрасно, но затем у них возникает эта проблема с избытком кожи", – резюмировал доктор Абуд.

Ранее Фокус писал, кто из звед похудел с помощью чудо-препарата.

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