Королева Ozempic: відома співачка похвалилася різкою втратою ваги (фото)

32-річна американська співачка Демі Ловато дала шанувальникам привід думати, що вона стала однією зі знаменитостей, які підсіли на Ozempic. Причиною для обговорень стали її нові фото в соцмережі.

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Артистка опублікувала в Instagram знімки з поїздки в Пуерто-Вальярта, Мексика, на яких має помітно схудлий вигляд.

Вона позує на балконі з видом на океан у струмливій синій спідниці, футболці з принтом і сонцезахисних окулярах.

Хоча вбрання приховувало її тіло, кілька фанатів все одно не могли не помітити її втрату ваги і припустили, що Ozempic, популярний препарат, який багато хто використовує для схуднення, може бути причиною її нового образу.

Демі Ловато у квітні 2025-го

"Королева Ozempic", "Ozempic б'є сильно", "Дорога, просто припини приймати Ozempic", "Демі, але припини приймати Ozempic, ти була ідеальною протягом багатьох років, будь ласка, збережи деякі вигини", — пишуть під фото.

Деякі коментатори зазначають, що тепер у Ловато – "оземпікове обличчя", яке є характерною особливістю після різкої втрати ваги. У людей з'являються запалість щік і надлишки шкіри через втрату жиру.

Знаменитість ніяк не коментує ці репліки і не зізнається, чи використовує препарати для схуднення.

Протягом багатьох років Демі відверто розповідала про свої різноманітні проблеми з тілом, включно з тим фактом, що раніше страждала на булімію.

"У мене є команда з лікування, з якою я працюю, і яка допомагає мені залишатися в стані відновлення, і я відновлююся від булімії вже близько п'яти, майже шести років. Я намагаюся навчитися прийняття тіла, а не бодіпозитиву. Мені потрібно працювати над прийняттям тіла, нейтральністю тіла, тому що це здається мені метою, якої я можу досягти. І тому іноді я просто працюю, і я роблю це зі своєю командою з лікування, у мене є дієтолог і терапевт, який спеціалізується на розладах харчової поведінки", — сказала вона Пенну Беджлі під час виступу на його подкасті Podcrushed.

Так Демі Ловато мала вигляд рік тому

Для Ловато стало справжнім випробуванням прийняти своє тіло, полюбивши його, і просто спокійно дивитися на себе в дзеркало.

"Це тіло врятувало мені життя і боролося за моє життя, коли я передозувалася. Це тіло — диво. Ось на чому мені потрібно зосередитися, тому що любов до свого тіла і повне прийняття його... зараз здається занадто далеким", — додала Демі.

Раніше Фокус писав, що у Шерон Осборн проявився ще один симптом після різкої втрати ваги.