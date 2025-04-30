Королева Ozempic: відома співачка похвалилася різкою втратою ваги (фото)
32-річна американська співачка Демі Ловато дала шанувальникам привід думати, що вона стала однією зі знаменитостей, які підсіли на Ozempic. Причиною для обговорень стали її нові фото в соцмережі.
Артистка опублікувала в Instagram знімки з поїздки в Пуерто-Вальярта, Мексика, на яких має помітно схудлий вигляд.
Вона позує на балконі з видом на океан у струмливій синій спідниці, футболці з принтом і сонцезахисних окулярах.
Хоча вбрання приховувало її тіло, кілька фанатів все одно не могли не помітити її втрату ваги і припустили, що Ozempic, популярний препарат, який багато хто використовує для схуднення, може бути причиною її нового образу.
"Королева Ozempic", "Ozempic б'є сильно", "Дорога, просто припини приймати Ozempic", "Демі, але припини приймати Ozempic, ти була ідеальною протягом багатьох років, будь ласка, збережи деякі вигини", — пишуть під фото.
Деякі коментатори зазначають, що тепер у Ловато – "оземпікове обличчя", яке є характерною особливістю після різкої втрати ваги. У людей з'являються запалість щік і надлишки шкіри через втрату жиру.
Знаменитість ніяк не коментує ці репліки і не зізнається, чи використовує препарати для схуднення.
Протягом багатьох років Демі відверто розповідала про свої різноманітні проблеми з тілом, включно з тим фактом, що раніше страждала на булімію.
"У мене є команда з лікування, з якою я працюю, і яка допомагає мені залишатися в стані відновлення, і я відновлююся від булімії вже близько п'яти, майже шести років. Я намагаюся навчитися прийняття тіла, а не бодіпозитиву. Мені потрібно працювати над прийняттям тіла, нейтральністю тіла, тому що це здається мені метою, якої я можу досягти. І тому іноді я просто працюю, і я роблю це зі своєю командою з лікування, у мене є дієтолог і терапевт, який спеціалізується на розладах харчової поведінки", — сказала вона Пенну Беджлі під час виступу на його подкасті Podcrushed.
Для Ловато стало справжнім випробуванням прийняти своє тіло, полюбивши його, і просто спокійно дивитися на себе в дзеркало.
"Це тіло врятувало мені життя і боролося за моє життя, коли я передозувалася. Це тіло — диво. Ось на чому мені потрібно зосередитися, тому що любов до свого тіла і повне прийняття його... зараз здається занадто далеким", — додала Демі.
Раніше Фокус писав, що у Шерон Осборн проявився ще один симптом після різкої втрати ваги.