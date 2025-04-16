Лікарі виявили ще один побічний ефект після прийому Ozempic (фото)

Що популярнішим стає Ozempic, протидіабетичний препарат, який активно застосовують для схуднення, то більше побічних ефектів проявляється після його використання. Лікарі стверджують, що він, серед іншого, викликає обвисання шкіри ніг, і в деяких знаменитостей це вже проявляється.

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Цей ефект отримав назву "Ozempic foots", пише Daily Mail, і є наслідком обвисання або старіння шкіри на ногах через швидку втрату жиру.

Доктор Баррі Вайнтрауб, сертифікований пластичний хірург із Нью-Йорка, розповів, що втрата жиру може вплинути на затримку води в організмі та спричинити надмірне обвисання ніг. Він прокоментував це на прикладі 72-річної Шерон Осборн, яка зізналася в прийомі препарату для схуднення.

Нещодавно знаменитість опублікувала в Instagram фотографію зі своїм онуком — але пильні коментатори поспішили вказати на ознаки екстремальної втрати ваги, зокрема на стан шкіри ніг. Шкіра на верхній частині стопи ніжна, тонка і має менші жирові запаси, ніж на нижній частині або підошві. З віком жирові відкладення на стопах можуть стати ще рідшими, що призведе до в'ялої шкіри та зморшок.

Шерон Осборн та її "оземпікові ступні" Фото: sharonosbourne/instagram

Однак приймання препаратів для схуднення, таких як Ozempic і Mounjaro, може значно скоротити жирові запаси в усьому тілі, включно зі стопами, що призведе до надмірного обвисання і зморшок через втрату м'язової маси, сказав доктор Вайнтрауб.

"Не маючи змоги особисто оглянути Шерон, можна сказати, що вени та обвисла шкіра на верхній та бокових поверхнях стопи можуть бути результатом нової нестачі затримки води через зниження індексу маси тіла, спричиненого прийомом Ozempic або іншого подібного препарату для схуднення. Оскільки серце стає менш навантаженим додатковою вагою, затримка води зменшується, і підструктури стопи (вени, сухожилля, кістки) часто стають більш помітними", — зазначив він.

Щоб виправити "оземпікові ступні", доктор Вайнтрауб радить зробити "підтяжку стопи" за допомогою розрізів, розміщених з боків стопи, де вони більш приховані, або використати спеціальний препарат для надання шкірі об'єму. Його можна вводити в шкіру стопи так само, як його використовують у руках, щоб приховати кістки і сухожилля, що виступають.

Осборн не прокоментувала потенційний побічний ефект, але раніше зазначала, що їй довелося припинити приймання Ozempic, тому що вона втрачала занадто багато ваги.

"Оземпікові ступні" — це один із низки побічних ефектів після радикальної втрати ваги, спричиненої Ozmepic та аналогічними препаратами. Раніше широко обговорювалося "оземпікове обличчя", яке можна побачити у таких знаменитостей, як Кеті Перрі, Крістіна Агілера, Скотт Дісік і Джессіка Сімпсон. Вони виглядають виснаженими із запалими очима, запалими вилицями та обвислими обличчями.

Обличчя Кеті Пері виглядає змарнілим Фото: Getty

Різке схуднення позначається і на сідницях. Вони буквально "здуваються". Деякі користувачі, які сильно схудли, говорили, що їхні сідниці тепер "повністю зникли" і зменшилися настільки, що вони "відчувають кожну кісточку".

Дехто навіть говорив, що проблема була настільки серйозною, що їм доводилося постійно прикривати свої сідниці, тому що вони соромилися того, який вони мають вигляд.

Раніше Фокус писав, як Ozempic впливає на пристрасть до алкоголю, і чим можна замінити цей препарат у боротьбі з цукровим діабетом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.