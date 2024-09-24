Джессіка Сімпсон похвалилася ще стрункішою фігурою (фото)

У 2019 році співачка народила третю дитину і за пів року скинула 45 кілограмів. Відтоді вона не тільки підтримує форму, а й ще більше схудла.

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44-річна американська співачка Джессіка Сімпсон, яка ще кілька років мала зайву вагу, здивувала 6,3 млн своїх підписників Instagram, продемонструвавши їм струнку фігуру в сторіс.

Артистка обрала образ у стилі вамп. На ній чорна спідня білизна, глянцевий рожевий корсет, під який вона одягла прозорі мереживні штани, і чорна мереживна шаль. Джессіка робить селфі, знімаючи себе в дзеркалі, а на її шиї видно кольє-чокер з подвійним хрестом.

Джессіка Сімпсон після схуднення любить носити сміливі речі

У 2019 році Джессіка зізнавалася, що через пів року після народження третьої дитини, доньки Берді, вона скинула майже 45 кілограмів. Вона дотримувалася плану харчування і проходила 14 тис. кроків на день. Підтримувати вагу заняттями в спортзалі їй допомагав знаменитий канадський тренер Харлі Пастернак. Судячи з останніх фото,

знаменитість продовжує втрачати вагу.

У вересні 2022 року співачка говорила, що вона щаслива "заробляти гроші" на розмовах про її непостійну вагу. Остання була предметом спекуляцій протягом багатьох років, і це стало однією з причин, через яку Сімпсон вирішила запустити власну лінію одягу The Jessica Simpson Collection.

"Я вирішила: "Гаразд, усі постійно говоритимуть про мою вагу, я можу також заробляти на цьому гроші і перетворити це на бізнес із продажу одягу та прийняття", — пояснила зірка.

Джессіка Сімпсон у 2019 році Фото: Getty

У своїх мемуарах "Відкрита книга" артистка, яка свого часу страждала від алкогольної та наркотичної залежності, написала, що відмовилася від спиртного 2017-го.

"Мені потрібно було так багато відкрити і вивчити. Я знала, що в цей самий момент я дозволю собі повернути своє світло, покажу перемогу у своїй внутрішній битві самоповаги і кину виклик цьому світу з пронизливою ясністю. Особисто мені, щоб зробити це, потрібно було перестати пити алкоголь, тому що він змушував мій розум і серце обертатися в одному напрямку, і, чесно кажучи, я була виснажена. Я хотіла відчути біль, щоб нести його як знак честі", — відверто каже авторка.

За її словами, справжня робота, яку вона мала зробити у своєму житті, — прийняти невдачу, біль, зломленість і самосаботаж, а також навчитися поважати себе.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес налякала фанатів різким схудненням.