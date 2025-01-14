Джессіка Сімпсон розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу

І Джессіка, і Ерік останнім часом не носили обручок і підігрівали чутки про проблеми в шлюбі.

Related video

44-річна американська співачка Джессіка Сімпсон розлучилася зі своїм 45-річним чоловіком Еріком Джонсоном, колишнім гравцем НФЛ, після 10 років шлюбу. Відповідну заяву вона зробила для People у понеділок щодо її шлюбу з колишнім гравцем НФЛ, 45 років.

"Наші діти на першому місці, і ми зосереджені на тому, що краще для них. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які нам дісталися, і цінуємо усамітнення просто зараз, поки ми працюємо над цим як сім'я", — додала вона.

За роки стосунків і шлюбу у пари народилося троє дітей. Їхній старшій доньці Максвел 12 років, синові Ейсу 11, а наймолодшій Берді виповнилося п'ять років.

Джессіка Сімпсон із дітьми

До того як побратися, пара зустрічалася чотири роки. У 2014-му закохані одружилися.

Чутки про те, що в них не все добре, поповзли після того, як Джессіка почала з'являтися на публіці без обручки. Востаннє вона одягала її в грудні 2023 року.

Пару не бачили разом з моменту закінчення дитячого садка Берді 7 червня, а Instagram Джессіки був помітно порожній з моменту їхнього святкування Великодня 9 квітня. Вона не привітала Еріка з 45-річчям 10 вересня, що ще більше розпалило чутки про подружній розлад.

Менше ніж за тиждень до оголошення про розрив Сімпсон поділилася сяючим селфі у своєму Instagram із підписом: "Життя коротке. Посміхайся, поки в тебе ще є зуби".

Раніше Life & Style писав, що Ерік втомився від "божевільних перепадів настрою" Джесіки.

"Джессіка відчуває, що їхній шлюб втратив свою романтику. Усі задаються питанням, як довго вони зможуть продовжувати в тому ж дусі. Ерік займається своєю справою довше, ніж будь-хто може собі уявити. Він дуже голосно говорить про те, як важко жити з кимось, хто так одержимий хірургією і так відірваний від реальності більшу частину часу", — розповів журналістам інсайдер.

Зараз Сімпсон проводить час у Нешвіллі, працюючи над новою музикою, тоді як Джонсон займається домашніми справами. Пара живе окремо і "намагається" дійти згоди, щоб не порушити звичне життя своїх дітей. За словами джерел, Сімпон до останнього намагалася уникнути розлучення.

Раніше Фокус писав, що Джессіка Сімпсон, яка схудла на 45 кг, розповіла про свій метод скинути зайву вагу.