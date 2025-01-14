Джессика Симпсон разводится с мужем после 10 лет брака

И Джессика, и Эрик в последнее время не носили обручальных колец и подогревали слухи о проблемах в браке.

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44-летняя американская певица Джессика Симпсон рассталась со своим 45-летним мужем Эриком Джонсоном, бывшим игроком НФЛ, после 10 лет брака. Соответствующее заявление она сделала для People в понедельник относительно ее брака с бывшим игроком НФЛ, 45 лет.

"Наши дети на первом месте, и мы сосредоточены на том, что лучше для них. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые нам достались, и ценим уединение прямо сейчас, пока мы работаем над этим как семья", – добавила она.

За годы отношений и брака у пары родилось трое детей. Их старшей дочери Максвел 12 лет, сыну Эйсу 11, а самой младшей Берди исполнилось пять лет.

Джессика Симпсон с детьми

До того как связать себя узами брака, пара встречалась четыре года. В 2014-м влюбленные поженились.

Слухи о том, что у них не все хорошо, поползли после того, как Джессика начала появляться на публике без обручального кольца. Последний раз она надевала его в декабре 2023 года.

Пару не видели вместе с момента окончания детского сада Берди 7 июня, а Instagram Джессики был заметно пуст с момента их празднования Пасхи 9 апреля. Она не поздравила Эрика с 45-летием 10 сентября, что еще больше разожгло слухи о супружеском разладе.

Меньше чем за неделю до объявления о разрыве Симпсон поделилась сияющим селфи в своем Instagram с подписью: "Жизнь коротка. Улыбайся, пока у тебя еще есть зубы".

Ранее Life & Style писал, что Эрик устал от "сумасшедших перепадов настроения" Джессики.

"Джессика чувствует, что их брак утратил свою романтику. Все задаются вопросом, как долго они смогут продолжать в том же духе. Эрик занимается своим делом дольше, чем кто-либо может себе представить. Он очень громко говорит о том, как трудно жить с кем-то, кто так одержим хирургией и так оторван от реальности большую часть времени", – рассказал журналистам инсайдер.

Сейчас Симпсон проводит время в Нэшвилле, работая над новой музыкой, в то время как Джонсон занимается домашними делами. Пара живет раздельно и "пытается" прийти к согласию, чтобы не нарушить привычную жизнь своих детей. По словам источников, Симпон до последнего пыталась избежать развода.

Ранее Фокус писал, что Джессика Симпсон, похудевшая на 45 кг, рассказала о своем методе сбросить лишний вес.