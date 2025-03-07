"Зможуть усі": жінка скинула майже 60 кг без жорстких дієт і занять спортом (фото)

Келсі Лі уникала спорту через 140 кг ваги, поки лікар не пов'язав її болі із зайвими кілограмами. Це підштовхнуло її змінити життя.

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32-річна мешканка Тасманії (Австралія) Келсі Лі поділилася своєю історією схуднення. Жінка скинула майже 60 кілограмів після того, як 14 років знаходила розраду в їжі. Про це пише News.com.au.

Келсі зізнається, що довгий час не займалася спортом, оскільки вага в 140 кг робила фізичну активність болісною. Вона страждала від біполярного розладу II типу, що супроводжувався важкою депресією, і їжа стала для неї джерелом розради.

Переломним моментом для жінки став візит до лікаря в травні 2023 року, коли вона зрозуміла, що її хронічні болі в суглобах і м'язах могли бути пов'язані із зайвою вагою. Тоді вона вирішила змінити спосіб життя, зосередившись на дефіциті калорій і переривчастому голодуванні.

Початкові результати були дивовижними: за два місяці Келсі скинула 18,5 кг. Однак потім вона зіткнулася з труднощами — відпустка, сімейні свята і стрес від операції сина тимчасово вибили її з колії. Наприкінці листопада 2023 року вона повернулася до здорових звичок, усвідомивши, що додала всього три кілограми.

Жінка важила 140 кг Фото: News.com.au Скинула майже 60 кілограмів Фото: News.com.au

Вона продовжувала рух до мети і тепер планує відзначити досягнення з чоловіком за святковою вечерею. Келсі підкреслює, що не відмовляється від улюблених страв, включно з фастфудом і шоколадом, але контролює споживання калорій.

Жінка ділиться своїм досвідом у соцмережах, сподіваючись надихнути інших. Вона впевнена, що схуднення можливе без медичного втручання, і її історія — тому підтвердження.

"Я не особлива, просто Келсі з Тасманії. Якщо змогла я, то й усі зможуть", — каже вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.