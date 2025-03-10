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Насолоджувалася процесом: дівчина відмовилася від жорстких дієт і схудла на 50 кг (фото)

Скинула вагу, сильне схуднення, без дієти, зайва вага, відмовилася від дієти, неймовірне перетворення, скинула 50 кг, дефіцит калорій, схуднення
Фото: колаж Фокус | Дівчина змогла схуднути на 50 гк

Хлоя Саткліфф з дитинства була активною, але з часом її звички харчування погіршилися, що призвело до набору ваги до 140 кг. Відмовившись від жорстких дієт, вона зосередилася на дефіциті калорій і усвідомленому харчуванні та змогла схуднути.

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22-річна Хлоя Саткліфф з Австралії поділилася своєю історією перетворення, яка розпочалася з переломного моменту в житті сім'ї. Дівчина змогла позбутися 50 кг зайвої ваги і тепер надихає інших на аналогічні зміни. Про це пише news.com.au.

З дитинства Хлоя була активною, але з часом її звички харчування погіршилися, що призвело до набору ваги до 140 кг. Вона зізналася, що страждала від розладу переїдання і мала негативне ставлення до себе. Особливим потрясінням для неї стала участь у весіллі сестри — усвідомлення того, що фотографії з цього дня залишаться назавжди, змусило її переглянути своє життя.

Натхнення Хлоя побачила в соцмережах поради щодо здорового схуднення. Відмовившись від жорстких дієт, вона зосередилася на дефіциті калорій, усвідомленому харчуванні та підтримці однодумців. Згодом дівчина стала ділитися своїм досвідом, що допомогло їй зберігати мотивацію і надихати інших.

Скинула вагу, сильне схуднення, без дієти, зайва вага, відмовилася від дієти, неймовірне перетворення, скинула 50 кг, дефіцит калорій, схуднення Fullscreen
Жінка важила близько 140 кг
Фото: News.com.au
Скинула вагу, сильне схуднення, без дієти, зайва вага, відмовилася від дієти, неймовірне перетворення, скинула 50 кг, дефіцит калорій, схуднення Fullscreen
Дівчина страждала від розладу переїдання і мала негативне ставлення до себе
Фото: News.com.au

Перші 10 кг пішли, і це додало дівчині впевненості. Згодом вона досягла позначки в мінус 50 кг, змінивши не тільки своє тіло, а й психологічний стан. Хлоя зазначає, що ранкові прогулянки, музика і позитивний настрій зіграли ключову роль у її шляху.

Тепер дівчина вчиться на дієтолога і продовжує допомагати людям змінювати своє життя.

Скинула вагу, сильне схуднення, без дієти, зайва вага, відмовилася від дієти, неймовірне перетворення, скинула 50 кг, дефіцит калорій, схуднення Fullscreen
Тепер дівчина вчиться на дієтолога і продовжує допомагати людям змінювати своє життя
Фото: News.com.au

Її головна порада — не шукати швидких рішень, а рухатися до мети поступово, насолоджуючись процесом.

"Повільно і неухильно ви просунетеся набагато далі, ніж якби намагалися скинути 20 кг за три місяці", — підкреслює Хлоя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.