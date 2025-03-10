Насолоджувалася процесом: дівчина відмовилася від жорстких дієт і схудла на 50 кг (фото)

Хлоя Саткліфф з дитинства була активною, але з часом її звички харчування погіршилися, що призвело до набору ваги до 140 кг. Відмовившись від жорстких дієт, вона зосередилася на дефіциті калорій і усвідомленому харчуванні та змогла схуднути.

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22-річна Хлоя Саткліфф з Австралії поділилася своєю історією перетворення, яка розпочалася з переломного моменту в житті сім'ї. Дівчина змогла позбутися 50 кг зайвої ваги і тепер надихає інших на аналогічні зміни. Про це пише news.com.au.

З дитинства Хлоя була активною, але з часом її звички харчування погіршилися, що призвело до набору ваги до 140 кг. Вона зізналася, що страждала від розладу переїдання і мала негативне ставлення до себе. Особливим потрясінням для неї стала участь у весіллі сестри — усвідомлення того, що фотографії з цього дня залишаться назавжди, змусило її переглянути своє життя.

Натхнення Хлоя побачила в соцмережах поради щодо здорового схуднення. Відмовившись від жорстких дієт, вона зосередилася на дефіциті калорій, усвідомленому харчуванні та підтримці однодумців. Згодом дівчина стала ділитися своїм досвідом, що допомогло їй зберігати мотивацію і надихати інших.

Жінка важила близько 140 кг Фото: News.com.au Дівчина страждала від розладу переїдання і мала негативне ставлення до себе Фото: News.com.au

Перші 10 кг пішли, і це додало дівчині впевненості. Згодом вона досягла позначки в мінус 50 кг, змінивши не тільки своє тіло, а й психологічний стан. Хлоя зазначає, що ранкові прогулянки, музика і позитивний настрій зіграли ключову роль у її шляху.

Тепер дівчина вчиться на дієтолога і продовжує допомагати людям змінювати своє життя.

Тепер дівчина вчиться на дієтолога і продовжує допомагати людям змінювати своє життя Фото: News.com.au

Її головна порада — не шукати швидких рішень, а рухатися до мети поступово, насолоджуючись процесом.

"Повільно і неухильно ви просунетеся набагато далі, ніж якби намагалися скинути 20 кг за три місяці", — підкреслює Хлоя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.