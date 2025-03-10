Наслаждалась процессом: девушка отказалась от жестких диет и похудела на 50 кг (фото)

Хлоя Сатклифф с детства была активной, но со временем ее привычки питания ухудшились, что привело к набору веса до 140 кг. Отказавшись от жестких диет, она сосредоточилась на дефиците калорий и осознанном питании и смогла похудеть.

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22-летняя Хлоя Сатклифф из Австралии поделилась своей историей преображения, которая началась с переломного момента в жизни семьи. Девушка смогла избавиться от 50 кг лишнего веса и теперь вдохновляет других на аналогичные изменения. Об этом пишет news.com.au.

С детства Хлоя была активной, но со временем ее привычки питания ухудшились, что привело к набору веса до 140 кг. Она призналась, что страдала от расстройства переедания и имела негативное отношение к себе. Особенным потрясением для нее стало участие в свадьбе сестры — осознание того, что фотографии с этого дня останутся навсегда, заставило ее пересмотреть свою жизнь.

Вдохновение Хлоя увидела в соцсетях советы по здоровому похудению. Отказавшись от жестких диет, она сосредоточилась на дефиците калорий, осознанном питании и поддержке единомышленников. Со временем девушка стала делиться своим опытом, что помогло ей сохранять мотивацию и вдохновлять других.

Женщина весила около 140 кг Фото: News.com.au Девушка страдала от расстройства переедания и имела негативное отношение к себе Фото: News.com.au

Первые 10 кг ушли, и это придало девушке уверенности. Со временем она достигла отметки в минус 50 кг, изменив не только свое тело, но и психологическое состояние. Хлоя отмечает, что утренние прогулки, музыка и позитивный настрой сыграли ключевую роль в ее пути.

Теперь девушка учится на диетолога и продолжает помогать людям менять свою жизнь.

Теперь девушка учится на диетолога и продолжает помогать людям менять свою жизнь Фото: News.com.au

Ее главный совет — не искать быстрых решений, а двигаться к цели постепенно, наслаждаясь процессом.

"Медленно и неуклонно вы продвинетесь гораздо дальше, чем если бы пытались сбросить 20 кг за три месяца", — подчеркивает Хлоя.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

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