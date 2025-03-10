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МирФан

Наслаждалась процессом: девушка отказалась от жестких диет и похудела на 50 кг (фото)

Сбросила вес, сильное похудение, без диеты, лишний вес, отказалась от диеты, невероятное преображение, сбросила 50 кг, дефицит калорий, похудение
Фото: коллаж Фокус | Девушка смогла похудеть на 50 гк

Хлоя Сатклифф с детства была активной, но со временем ее привычки питания ухудшились, что привело к набору веса до 140 кг. Отказавшись от жестких диет, она сосредоточилась на дефиците калорий и осознанном питании и смогла похудеть.

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22-летняя Хлоя Сатклифф из Австралии поделилась своей историей преображения, которая началась с переломного момента в жизни семьи. Девушка смогла избавиться от 50 кг лишнего веса и теперь вдохновляет других на аналогичные изменения. Об этом пишет news.com.au.

С детства Хлоя была активной, но со временем ее привычки питания ухудшились, что привело к набору веса до 140 кг. Она призналась, что страдала от расстройства переедания и имела негативное отношение к себе. Особенным потрясением для нее стало участие в свадьбе сестры — осознание того, что фотографии с этого дня останутся навсегда, заставило ее пересмотреть свою жизнь.

Вдохновение Хлоя увидела в соцсетях советы по здоровому похудению. Отказавшись от жестких диет, она сосредоточилась на дефиците калорий, осознанном питании и поддержке единомышленников. Со временем девушка стала делиться своим опытом, что помогло ей сохранять мотивацию и вдохновлять других.

Сбросила вес, сильное похудение, без диеты, лишний вес, отказалась от диеты, невероятное преображение, сбросила 50 кг, дефицит калорий, похудение Fullscreen
Женщина весила около 140 кг
Фото: News.com.au
Сбросила вес, сильное похудение, без диеты, лишний вес, отказалась от диеты, невероятное преображение, сбросила 50 кг, дефицит калорий, похудение Fullscreen
Девушка страдала от расстройства переедания и имела негативное отношение к себе
Фото: News.com.au

Первые 10 кг ушли, и это придало девушке уверенности. Со временем она достигла отметки в минус 50 кг, изменив не только свое тело, но и психологическое состояние. Хлоя отмечает, что утренние прогулки, музыка и позитивный настрой сыграли ключевую роль в ее пути.

Теперь девушка учится на диетолога и продолжает помогать людям менять свою жизнь.

Сбросила вес, сильное похудение, без диеты, лишний вес, отказалась от диеты, невероятное преображение, сбросила 50 кг, дефицит калорий, похудение Fullscreen
Теперь девушка учится на диетолога и продолжает помогать людям менять свою жизнь
Фото: News.com.au

Ее главный совет — не искать быстрых решений, а двигаться к цели постепенно, наслаждаясь процессом.

"Медленно и неуклонно вы продвинетесь гораздо дальше, чем если бы пытались сбросить 20 кг за три месяца", — подчеркивает Хлоя.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.