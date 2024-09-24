Джессика Симпсон похвасталась еще более стройной фигурой (фото)

В 2019 году певица родила третьего ребенка и за полгода сбросила 45 килограммов. С тех пор она не только поддерживает форму, но и еще больше похудела.

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44-летняя американская певица Джессика Симпсон, которая еще несколько лет имела лишний вес, удивила 6,3 млн своих подписчиков Instagram, продемонстрировав им стройную фигуру в сторис.

Артистка выбрала образ в стиле вамп. На ней черное нижнее белье, глянцевый розовый корсет, под который она надела прозрачные кружевные брюки, и черная кружевная шаль. Джессика делает селфи, снимая себя в зеркале, а на ее шее виден колье-чокер с двойным крестом.

Джессика Симпсон после похудения любит носить смелые вещи

В 2019 году Джессика признавалась, что через полгода после рождения третьего ребенка, дочери Берди, она сбросила почти 45 килограммов. Она следовала плану питания и проходила 14 тыс. шагов в день. Поддерживать вес занятиями в спортзале ей помогал знаменитый канадский тренер Харли Пастернак. Судя по последним фото, знаменитость продолжает терять вес.

В сентябре 2022 года певица говорила, что она счастлива "зарабатывать деньги" на разговорах о ее колеблющемся весе. Последний был предметом спекуляций в течение многих лет, и это стало одной из причин, по которой Симпсон решила запустить собственную линию одежды The Jessica Simpson Collection.

"Я решила: "Ладно, все будут постоянно говорить о моем весе, я могу также зарабатывать на этом деньги и превратить это в бизнес по продаже одежды и принятию", – объяснила звезда.

Джессика Симпсон в 2019 году Фото: Getty

В своих мемуарах "Открытая книга" артистка, которая в свое время страдала от алкогольной и наркотической зависимости, написала, что отказалась от спиртного в 2017-м.

"Мне нужно было так много открыть и изучить. Я знала, что в этот самый момент я позволю себе вернуть свой свет, покажу победу в своей внутренней битве самоуважения и брошу вызов этому миру с пронзительной ясностью. Лично мне, чтобы сделать это, нужно было перестать пить алкоголь, потому что он заставлял мой разум и сердце вращаться в одном направлении, и, честно говоря, я была истощена. Я хотела почувствовать боль, чтобы нести ее как знак чести", – откровенничает автор.

По ее словам, настоящая работа, которую она должна была сделать в своей жизни, – принять неудачу, боль, сломленность и самосаботаж, а также научиться уважать себя.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес напугала фанатов резким похудением.