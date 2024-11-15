Хэлли Берри появилась на публике в платье, которое надевала 22 года назад (видео)

Актриса посетила показ коллекции Elie Saab в Саудовской Аравии и сказала немало теплых слов в адрес дизайнера.

58-летняя американская актриса Хэлли Берри продемонстрировала, что время над ней не имеет власти, появившись на показе Elie Saab в Саудовской Аравии в платье, в котором щеголяла 22 года назад на церемонии "Оскар". В нем она получила золотую статуэтку за роль в триллере 2001 года "Бал монстров". Соответствующим видео она поделилась на своей странице в соцсети.

Платье представляет собой сетчатое боди, украшенное листьями, в паре с рубиново-красной юбкой. Этот наряд считался переломным моментом для ближневосточных дизайнеров в то время и помог сделать имя Elie Saab нарицательным. После того как Холли стала первой темнокожей актрисой, получившей "Оскар", это платье выставили в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

В Саудовской Аравии Берри присутствовала на показе коллекции под названием "1001 сезон Elie Saab". Когда она шла по подиуму, прозвучало: ""Оскар" получает Хэлли Берри".

После этого актриса села в первом ряду.

"Вот некоторые моменты в жизни, которые просто случаются и меняют нашу жизнь навсегда! Получение премии "Оскар" в моем платье от @eliesaabworld стало для меня одним из таких моментов! Спасибо, мистер Сааб, за то, что вы стали частью гобелена моей жизни, поскольку мы неразрывно связаны вот уже 22 года! Для меня было честью чествовать вас и ваши 1001 сезон. Желаю вам еще многих славных лет радости, творчества и гламура!" — написала актриса в Instagram.

Хэлли Берри в платье от Elie Saab на награждении премией "Оскар"

Хэлли Берри не раз признавалась, что сохранить идеальную фигуру на протяжении стольких лет ей помогают йога, здоровый образ жизни и медитации.

Всего на мероприятии было показано 300 образов, а также выступления Селин Дион и Дженнифер Лопес. Канадская певица, которая страдает от тяжелой болезни (синлром мышечной скованности), блистала в розовом мерцающем платье. Она исполнила хиты "The Power Of Love" и "I’m Alive".

Это шоу знаменует собой второе публичное появление Дион с момента ее выступления на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Селин Дион

"Быть ​​здесь впервые — это своего рода мечта, ставшая реальностью. И месье Эли Сааб, его окружение и его прекрасная семья приветствовали нас здесь – моего менеджера, моего сына и всех людей, которые мне были нужны, чтобы поддержать меня, чтобы быть здесь. Его щедрость, его талант. Я носила его платья много-много лет. Носить его необыкновенные вещи — это одно. Но встречаться с ним, быть с ним и иметь возможность немного пообщаться с ним было для меня очень трогательно. Так что быть здесь просто замечательно", — разоткровенничалась Селин.

В свою очередь Джей Ло порадовала присутствующих четырьмя песнями.

Ранее Фокус писал, что Хэлли Берри рассказала о дружбе с Анджелиной Джоли.