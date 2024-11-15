Геллі Беррі з'явилася на публіці в сукні, яку одягала 22 роки тому (відео)

Акторка відвідала показ колекції Elie Saab у Саудівській Аравії і сказала чимало теплих слів на адресу дизайнера.

58-річна американська акторка Геллі Беррі продемонструвала, що час над нею не має влади, з'явившись на показі Elie Saab у Саудівській Аравії в сукні, в якій хизувалася 22 роки тому на церемонії "Оскар". У ній вона отримала золоту статуетку за роль у трилері 2001 року "Бал монстрів". Відповідним відео акторкамподілилася на своїй сторінці в соцмережі.

Сукня являє собою сітчасте боді, прикрашене листям, у парі з рубіново-червоною спідницею. Це вбрання вважалося переломним моментом для близькосхідних дизайнерів того часу і допомогло зробити ім'я Elie Saab відомим. А коли Геллі стала першою темношкірою акторкою, яка отримала "Оскар", цю сукню виставили в Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

У Саудівській Аравії Беррі була присутня на показі колекції під назвою "1001 сезон Elie Saab". Коли вона йшла подіумом, пролунало: "Оскар" отримує Геллі Беррі".

Після цього актриса сіла в першому ряду.

"Ось деякі моменти в житті, які просто трапляються і змінюють наше життя назавжди! Отримання премії "Оскар" у моїй сукні від @eliesaabworld стало для мене одним із таких моментів! Спасибі, містер Сааб, за те, що ви стали частиною гобелена мого життя, оскільки ми нерозривно пов'язані ось уже 22 роки! Для мене було честю вшановувати вас і ваші 1001 сезон. Бажаю вам ще багатьох славних років радості, творчості та гламуру!" — написала актриса в Instagram.

Геллі Беррі в сукні від Elie Saab на нагородженні премією "Оскар"

Геллі Беррі не раз зізнавалася, що зберегти ідеальну фігуру протягом стількох років їй допомагають йога, здоровий спосіб життя і медитації.

Загалом на заході було показано 300 образів, а також виступи Селін Діон і Дженніфер Лопес. Канадська співачка, яка страждає на важку хворобу (синдром м'язової скутості), сяяла в рожевій мерехтливій сукні. Вона виконала хіти "The Power Of Love" і "I'm Alive".

Це шоу знаменує собою другу публічну появу Діон з моменту її виступу на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Селін Діон

"Бути тут уперше — це просто мрія, що стала реальністю. І месьє Елі Сааб, його оточення і його чудова сім'я привітали нас тут — мого менеджера, мого сина і всіх людей, які мені були потрібні, щоб підтримати мене, щоб бути тут. Його щедрість, його талант. Я носила його сукні багато-багато років. Носити його незвичайні речі — це одне. Але зустрічатись із ним, бути з ним і мати можливість трохи поспілкуватися з ним було для мене дуже зворушливо. Тож бути тут просто чудово", — розговорилася Селін.

Зі свого боку Джей Ло порадувала присутніх чотирма піснями.

Раніше Фокус писав, що Геллі Беррі розповіла про дружбу з Анджеліною Джолі.