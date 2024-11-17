Избежать скованности движения: врачи рассказали, как защитить спину от хронической боли

Больная спина может легко сделать нашу обыденную жизнь настоящим испытанием и задержаться в ней надолго, оказавшись хронической. Врачи предложили различные методы ее защиты от этой нарастающей угрозы, а также предупредили о том, чего не стоит делать.

Боль в спине становится все более распространенной проблемой во всем мире: по оценкам ученых, от нее страдают 619 миллионов человек, а по их прогнозам, к 2050 году эта цифра вырастет до 843 миллионов, что сделает ее основной причиной инвалидности во всем мире. Это заболевание серьезно влияет на качество жизни, нарушая сон, подрывая психическое здоровье и превращая рутинные занятия, такие как игры с детьми или выход на работу, в сложную задачу, однако врачи разработали несколько шагов, помогающих предупредить и предотвратить ее, пишет BBC Science Focus.

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Экономические последствия болей в спине также значительны: в Великобритании они ежегодно обходятся правительству в 5 миллиардов фунтов стерлингов, а в США — в 635 миллиардов долларов в виде медицинских расходов и потери производительности труда. Несмотря на распространенность этого заболевания, существует множество заблуждений относительно боли в спине. Многие считают, что боль свидетельствует о серьезных повреждениях, однако большинство случаев боли в спине классифицируются как "неспецифические", то есть не имеют идентифицируемого структурного повреждения или заболевания.

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Спастись от сильнейшей хронической боли: ученые хотят использовать для этого психоделики

Острая боль в спине часто проходит естественным путем в течение нескольких недель, в то время как хроническая боль, длящаяся более трех месяцев, представляет собой более сложную задачу для лечения. Дипломированный физиотерапевт Рут Ньюсом подчеркивает, что большинство случаев не являются серьезными, и призывает пациентов подождать четыре-шесть недель, прежде чем обращаться к врачу, если не появились тревожные симптомы, такие как онемение или необъяснимая потеря веса. Дело в том, что чрезмерное использование диагностических изображений, таких как МРТ, усугубляет проблему. Хотя сканирование может выявить редкие заболевания, лежащие в основе болезни, оно часто обнаруживает возрастные изменения, которые не представляют опасности.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале European Journal of Pain, такие результаты часто приводят к ненужным и инвазивным методам лечения. Например, исследование с участием 400 000 американских пациентов показало, что те, кто проходил МРТ при болях в спине, чаще подвергались хирургическому вмешательству и принимали опиоиды, часто испытывая ухудшение боли через год.

Движение остается ключевой рекомендацией для профилактики и лечения боли в спине. Упражнения, независимо от их вида, помогают укрепить мышцы и улучшить кровообращение. Профессор Киран О'Салливан из Университета Лимерика выступает за занятия, которые нравятся пациентам, подчеркивая их устойчивость, а не предписанные режимы. Регулярное движение, даже ходьба, противодействует скованности и способствует заживлению, развенчивая миф о том, что отдых необходим для выздоровления.

Инновационные подходы, такие как терапия репроцессинга боли (ТРБ) и когнитивно-функциональная терапия (КФТ), предлагают многообещающие альтернативы лечению этой проблемы. ТРБ направлена на психологические истоки хронической боли, помогая пациентам изменить свое восприятие и снизить активность мозга, связанную с болью. Аналогичным образом КФТ воздействует на физические, психологические факторы и образ жизни, обеспечивая лучшие долгосрочные результаты по сравнению со стандартными методами лечения.

Ранее Фокус писал о головной боли. Почему же, если мозг не чувствителен к боли, человек все-равно ее испытывает — рассказывают ученые.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.