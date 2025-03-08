Над 10-річним хлопчиком сміявся весь клас: який вигляд він має зараз (фото)

Протягом останнього року Джейкоба дражнили й обзивали у школі такими словами, як "товстун" і "пузатий", саме тому він часто був сумним та злився на себе.

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10-річний четвертокласник Джейкоб Вітмор, над яким знущалися в школі через його вагу, став інтернет-сенсацією після того, як за нього вступилися двоє братів, 36-річний Гаррі та 31-річний Джо Фрімен. За останній місяць відео, на якому вони разом тренуються, зібрало понад 25 мільйонів переглядів у TikTok.

Протягом останнього року Джейкоба дражнили й обзивали у школі такими словами, як "товстун" і "пузатий", саме тому він часто був сумним та злився на себе. Зрештою, хлопчик годинами грав у відеоігри та потайки їв нездорову їжу, аж поки його дідусь не зв'язався з братами.

Змінився і фізично, і психологічно

"Він розповів, що Джейкоб має надмірну вагу і сидить у своїй кімнаті, як ув'язнений, грає в ігри та зазнає цькувань у школі. Брат кинув футбол через всі ці обзивання, тому ми погодилися допомогти", — розповідає Гаррі Фрімен і пригадує, що був у подібній ситуації, коли йому було 12, але потім почав займатися боксом.

Мама школяра, 30-річна Джорджина з Уорікширу (Велика Британія), стверджує, що відтоді, як її син веде здоровий спосіб життя, у нього з’явилися нові друзі.

"Раніше Джейкоб боявся ходити до школи. Це розбивало мені серце. Відчувала, що мало що можу вдіяти: схожу до школи, вчителі поговорять з дітьми, але вони завжди знайдуть когось, до кого можна причепитися", — пояснює пані Вітмор в інтерв'ю журналу Newsweek.

Джейкоб Вітмор зі своїми старшими братами Фото: TikTok

За її словами, тепер усі троє братів щодня займаються боксом, футболом і тренуються у місцевому парку. Нещодавно до них приєдналися інші хлопці, які запрошують Джейкоба пограти у футбол.

За останні тижні Джейкоб помітно змінився: як фізично, так і психологічно. Він отримав багато підтримки в інтернеті. Користувачі мережі називають його "неймовірним" та "героєм".

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