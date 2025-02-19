Чоловік 3 місяці їв лише сирі фрукти й овочі: як змінилось його тіло (фото)

Хамар Браун стверджує, що досягнув неймовірного успіху, попри те, що "зовсім не займався спортом".

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Хамар Браун став "сироїдом" на 90 днів та схуд завдяки цьому на 35 кг. Чоловік задокументував свій шлях до зниження ваги й поділився секретом боротьби з тягою до шкідливої їжі на своєму YouTube-каналі.

"Я харчувався виключно фруктами та сирими овочами. Жодної вареної їжі. Жодного алкоголю. Жодної гарячої їжі. Нічого з цього", — зізнається він.

Схуд на 35 кг

Перші чотири тижні Браун їв лише овочі, зокрема огірки, помідори та авокадо. Потім включив у раціон фрукти: банани, ананаси, ягоди, персики, яблука і виноград. Здебільшого чоловік споживав фрукти цілком, але інколи кидав їх у блендер й робив смузі.

Браун також зізнався, що перед тим, як перейти на фрукти й овочі, він три дні дотримувався дієти OMAD, тобто харчувався лише один раз на день.

Хамар Браун схуд на 35 кг Фото: YouTube

Причини, які спонукали його сісти на цю дієту, були дуже особистими. "Або ця дієта, або армія. Ця подорож виходить за рамки схуднення, бо це духовна мандрівка задля зцілення", — сказав Хамар, який за три місяці схуд зі 128 кг до 93.

Він підкреслив, що досягнув неймовірного успіху, попри те, що "зовсім не займався спортом". До того ж він дав декілька порад щодо того, як побороти тягу до їжі, зокрема порадив дивитися мукбанги, спостерігаючи за тим, як їдять інші люди.

Особливості сироїдіння

Цей метод харчування передбачає збільшення кількості свіжих, необроблених продуктів у раціоні, що сприяє не лише зниженню калорійності, а й насиченню організму корисними вітамінами, мінералами та клітковиною. Попри те, що такий підхід викликає суперечки серед дієтологів, він набуває популярності завдяки своїй простоті, допомагаючи багатьом людям відчути прилив енергії та поступово позбутися зайвої ваги.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.