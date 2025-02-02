Жінка прожила два тижні без цукру й робила 10 тисяч кроків щодня: якою вона стала (фото)

Мікаела Ладоцкі вирішила діяти комплексно та послідовно, зокрема склала меню з низьким вмістом вуглеводів і високим процентом жирів, а також придбала тренажер для ходьби.

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29-річна Мікаела Ладоцкі розповіла, наскільки кардинально змінилося її життя після відмови від цукру, а також щоденної ходьби — по 10 тисяч кроків. Жінка задокументувала свій експеримент у TikTok, сподіваючись надихнути інших жінок поставити своє здоров'я та добробут на перше місце.

"Я періодично відмовлялася від цукру, починаючи з 2019 року. Після народження двох дітей вирішила знову зайнятися своїм раціоном. З серпня по грудень 2024 року не їла цукор і проходила по 10 тисяч кроків щодня. Таким чином схудла на 10 кілограм", — розповіла Ладоцкі в інтерв'ю виданню Newsweek.

Зміни у житті

Цього разу вона вирішила діяти комплексно та послідовно, зокрема склала меню з низьким вмістом вуглеводів і високим процентом жирів, а також придбала тренажер для ходьби.

"Я вважаю, що це найкраще підходить для мого організму, щоб відчувати себе енергійною. Фізичні та психічні зміни були миттєвими — тепер я можу краще зосередитися на справах", — сказала матір.

Всього за два тижні Мікаела помітила, що здуття живота зникло. Крім того, вона схудла майже на 4 кг, хоча намагається зосереджуватися не на швидкому зниженні ваги, а на формуванні стійких звичок.

Мікаела схудла за допомогою ходьби Фото: TikTok

"Буду продовжувати. Зараз маю сили, щоб наважитись на зміни й проявити найкращу версію себе. Також прагну підтримати інших мам й надихнути їх", — резюмує Ладоцкі.

А от блогерка, яку звуть Жасмін Роуз, наважилась на експеримент й щодня упродовж двох тижнів проходила по 20 тисяч кроків. Про трансформацію свого тіла дівчина розповіла на сторінці у TikTok.

Окрім того, жінка на ім'я Енні, щодня ходила, аби схуднути, й продемонструвала своє кардинальне перетворення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.