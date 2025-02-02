Женщина прожила две недели без сахара и делала 10 тысяч шагов ежедневно: какой она стала (фото)

Микаэла Ладоцки решила действовать комплексно и последовательно, в частности составила меню с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров, а также приобрела тренажер для ходьбы.

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29-летняя Микаэла Ладоцки рассказала, насколько кардинально изменилась ее жизнь после отказа от сахара, а также ежедневной ходьбы — по 10 тысяч шагов. Женщина задокументировала свой эксперимент в TikTok, надеясь вдохновить других женщин поставить свое здоровье и благополучие на первое место.

"Я периодически отказывалась от сахара, начиная с 2019 года. После рождения двоих детей решила снова заняться своим рационом. С августа по декабрь 2024 года не ела сахар и проходила по 10 тысяч шагов ежедневно. Таким образом похудела на 10 килограмм", — рассказала Ладоцки в интервью изданию Newsweek.

Изменения в жизни

На этот раз она решила действовать комплексно и последовательно, в частности составила меню с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров, а также приобрела тренажер для ходьбы.

"Я считаю, что это лучше всего подходит для моего организма, чтобы чувствовать себя энергичной. Физические и психические изменения были мгновенными — теперь я могу лучше сосредоточиться на делах", — сказала мать.

Всего за две недели Микаэла заметила, что вздутие живота исчезло. Кроме того, она похудела почти на 4 кг, хотя старается сосредотачиваться не на быстром снижении веса, а на формировании привычек.

Микаэла похудела с помощью ходьбы Фото: TikTok

"Буду продолжать. Сейчас есть силы, чтобы решиться на изменения и проявить лучшую версию себя. Также хочу поддержать других мам и вдохновить их", — резюмирует Ладоцки.

А вот блогерша, которую зовут Жасмин Роуз, решилась на эксперимент и ежедневно в течение двух недель проходила по 20 тысяч шагов. О трансформации своего тела девушка рассказала на странице в TikTok.

Кроме того, женщина по имени Энни, ежедневно ходила, чтобы похудеть, и продемонстрировала свое кардинальное преобразование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.