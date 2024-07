Дівчина проходила 20 000 кроків щодня протягом двох тижнів: як змінилось її тіло (відео)

Приклад Жасмін мотивував інших людей змінити спосіб свого життя та більше рухатися.

Блогерка, яку звуть Жасмін Роуз, наважилась на експеримент й щодня упродовж двох тижнів проходила по 20 тисяч кроків. Про трансформацію свого тіла дівчина розповіла на сторінці у TikTok.

На опублікованому відео можна побачити, як Жасмін кружляє в рожевому кроп-топі та джинсах, демонструючи із різних ракурсів зміни у фігурі. На кадрах "до" експерименту в неї досить щільна посадка джинсів, а "після" — помітно вільніший пояс.

"Ось що зробила з моїм тілом ходьба по 20 тисяч кроків протягом 14 днів. Ви помічаєте різницю, коли дивитеся на "до" та "після"? Я справді вражена!" — зазначено в описі до короткого ролика.

Її пост став вірусним, зібравши понад 4400 вподобань, а також мотивував інших людей змінити спосіб свого життя та більше рухатися.

Глядачі похвалили блогерку за сміливість, чудову витримку та наполегливість у досягненні своєї мети.

"Дивлюся це відео під час моєї п'ятиденної місії з проходження 20 тисяч кроків, ха-ха";

"Починаю завтра, ви мене надихнули";

"Мені так шкода себе, бо нові штани спадають. Ваші результати — доказ того, що це цілком можливо. Дякую за мотивацію!".

Жасмін мотивує людей змінювати своє життя Фото: Jasmine Rose | Instagram

Один з підписників поцікавився, чи Жасмін, яка в ході експерименту схудла на п’ять кілограмів, змінювала дієту, але вона заперечила: "Поки ні, але я планую це зробити на наступному етапі випробування".

До речі, раніше блогерка уже розповідала про те, як проходила 20 тисяч кроків щодня протягом тижня. За цей час вона втратила 1,6 фунта (0,72 кг), відзначаючи позитивні зміни відсоткового співвідношення жиру в індексі маси тіла.

На завершення дівчина поділилася своїми планами дотримуватися режиму 20 тисяч кроків протягом 30 днів, щоб оцінити його вплив на фігуру та здоров’я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американську блогерку Робін Лейрд, яка 30 днів поспіль проходила по 20 тисяч кроків й розповіла на своєму YouTube-каналі The Science of Self Care, які трансформації з її організмом сталися за цей час.

Крім того, учені довели, що ходьба сходами допоможе привести тіло у форму і жити довше.

