Дружина Пірса Броснана знову здивувала шанувальників зовнішністю (фото)

61-річна Кілі Шей Сміт, дружина 71-річного голлівудського актора Пірса Броснана, з'явилася з чоловіком на прем'єрі бродвейського дебюту Джорджа Клуні "Добраніч і удачі", продемонструвавши вчергове результати свого вражаючого схуднення.

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Про це пише People.

Кілі, яка вийшла заміж за Пірса 2001 року, вразила всіх, одягнувши чорну сукню без рукавів з мереживною накладкою. Вбрання трималося на товстих бретелях, які обхоплювали її плечі, а напівпрозора шаль з квітковим візерунком спускалася до ліктів. Образ вона доповнила чорними туфлями на підборах з відкритим носком і чорним блискучим клатчем.

Її темні локони були зачесані назад з обличчя і легкими хвилями струменіли по плечах.

Вона тримала за руку Броснана, який був одягнений в елегантний класичний чорний костюм і білу сорочку та жилет на ґудзиках. Його вбрання завершували темно-синя краватка-метелик, чорні туфлі та стильні окуляри.

Фото: Getty

Дружина актора продовжує хвалитися приголомшливою втратою ваги, підтримуючи Джорджа Клуні на Бродвеї. Вперше вона продемонструвала свою струнку фігуру кількома днями раніше на прем'єрі "Гангстерленда".

На думку оглядачів, вона скинула щонайменше 45 кг. Однак раніше Кілі зізнавалася, що ніколи не комплексувала з приводу своєї ваги.

"Я ніколи не соромлюся... своїх вигинів. Я ніколи не ховаюся в мішкуватому одязі", — говорила вона.

Сміт також розкритикувала бодішеймерів і поділилася цитатою Лексі Флорентіни в соціальних мережах, яка свідчила: "Подивіться на своє тіло. Подивіться на ці руки, які тримали коханих людей. Подивіться на ці очі, які бачили океани, гори і великі зелені дерева. Подивіться на ці ноги, які несли вас через ваші найдовші подорожі. Подивіться на ваші ступні, які підтримували вас у найважчі дні".

Свій пост Сміт підписала словами "Подяка за все, що моє тіло дало і чого домоглося за 60 років".

Її чоловік стверджував, що любить свою дружину будь-якою.

"Я дуже люблю кожен вигин її тіла. Вона найкрасивіша жінка в моїх очах. І ще тому, що в неї було п'ятеро наших дітей. Раніше я дійсно любив її за її особистість, а не тільки за її красу, а тепер я люблю її ще більше за те, що вона мати моїх дітей. І я дуже пишаюся нею, і я завжди прагну бути гідним її любові", — запевняв він.

Під час нещодавнього інтерв'ю Fox News Digital на початку цього місяця Броснан захоплено розповідав про свій шлюб із Кілі:

"Послухайте, Кілі і я — скоро буде 31 рік, і все це пролетіло в одну мить і зі швидкістю полум'я. Ми подобаємося одне одному, у нас чудові сини, і в нас творче життя. І йдеться про розв'язання проблем — як ви розв'язуєте проблеми — і як ви можете з ними справлятися, а також зі стресами і тяготами життя. Але вона все ще змушує моє серце співати, і вона все ще змушує мій світ обертатися. Вона дозволяє мені виходити у світ і творити те, що я роблю як актор. А це вимагає сили і витривалості, і ми просто насолоджуємося товариством одне одного".

Раніше Фокус писав, що Пірс Броснан висловив свою думку з приводу "нового Джеймса Бонда".