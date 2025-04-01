-45 кг: дружина Пірса Броснана, яка дуже схудла, похвалилася новою фігурою (фото)

71-річний американський актор Пірс Броснан, відомий роллю Джеймса Бонда, разом зі своєю 61-річною дружиною Кілі Шей Сміт відвідав прем'єру серіалу "Гангстерленд" (MobLand) у Нью-Йорку. Дружина знаменитості шокувала гостей заходу помітно схудлою фігурою.

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Як пише Daily Mail Entertainment, вона скинула до 45 кг ваги.

Актор мав елегантний вигляд у синьому костюмі, білій сорочці та сріблястій краватці. Кілі вибрала чорну мереживну мінісукню з рукавами три чверті і туфлі в тон з відкритим носком.

Кілі помітно схудла і виглядає дуже посвіжілою Фото: Getty

Пірс і Кілі вважаються однією з найміцніших пар Голлівуду. Вони пов'язали себе узами шлюбу 4 серпня 2001 року, і у них двоє синів — 28-річний Ділан і 24-річний Періс.

Броснан раніше був одружений з австралійською акторкою Кассандрою Гарріс і всиновив її доньку Шарлотту і сина Крістофера, коли їхній батько помер 1986 року. У шлюбі народився спільний син Шон, який з'явився на світ 1983-го. Шарлотта померла від раку яєчників 1991 року у віці 41 року. У 2013-му від тієї ж хвороби померла і її дочка Шарлотта.

Через трохи більше ніж три роки після трагічної смерті Шарлотти Пірс зустрів американську журналістку Кілі, перебуваючи в Мексиці. Пізніше вона зізнавалася, що одразу ж знайшла зірку Голлівуду "чарівним" і що в нього був "пустотливий блиск в очах".

У тому ж інтерв'ю актор сказав про свою дружину: "Я був вічно щасливий і благословенний, сидячи там, коли ти зайшла за ріг одного разу рано вранці в Кабо-Сан-Лукасі... Я знайшов у Кілі Шей прекрасну жінку. Навіть якби я шукав мільйон разів, я б не знайшов нічого кращого".

За його словами, Сміт дуже підтримала його в період скорботи за першою дружиною:

"Кілі завжди була доброю і співчутливою і заохочувала мене сумувати за Кессі... Я вважаю, що Кілі — моя Полярна зірка, яка завжди наглядає за мною".

Броснан часто говорить в Instagram та інтерв'ю про любов до дружини, вітає її з важливими датами.

Він часто ділиться своєю любов'ю і відданістю Кілі в Instagram, де пара відзначає важливі дати, включно з річницями і днями народження.

"Здається, у нас добре виходить бути разом і любити одне одного, і, що ще важливіше, подобатися одне одному. Чинник симпатії — це велика річ. Любов не може горіти постійно. Дуже важко бути таким сильним. Але це прекрасно. Я кажу їй, що кохаю її щодня. Важливо це сказати", — зізнавався він.

Так дружина Пірса Броснана мала вигляд у 2018-му Фото: Getty

Новий серіал за участю Броснана вийшов на Paramount+ 30 березня. у ньому також знімалися Гелен Міррен і Том Гарді.

"Влада йде врозріз із тим, як дві ворогуючі злочинні сім'ї стикаються в битві, яка загрожує зруйнувати імперії. Під перехресним вогнем стоїть Гаррі Да Соуза, вуличний "решальщик", який надто добре знає, де лежить лояльність, коли стикаються протиборчі сили, — йдеться в синопсисі "Гангстерленда".

Раніше Фокус писав, що Пірс Броснан висловив свою думку щодо "нового Джеймса Бонда".