-45 кг: очень похудевшая жена Пирса Броснана похвасталась новой фигурой (фото)

71-летний американский актер Пирс Броснан, известный ролью Джеймса Бонда, вместе со своей 61-летней женой Кили Шей Смит посетил премьеру сериала "Гангстерленд" (MobLand) в Нью-Йорке. Супруга знаменитости поразила гостей мероприятия заметно похудевшей фигурой.

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Актер выглядел элегантно в синем костюме, белой рубашке и серебристом галстуке. Кили выбрала черное кружевное мини-платье с рукавами три четверти и туфли в тон с открытым носком.

Кили заметно похудела и выглядит очень посвежевшей Фото: Getty

Пирс и Кили считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Они связали себя узами брака 4 августа 2001 года, и у них двое сыновей – 28-летний Дилан и 24-летний Пэрис.

Броснан ранее был женат на австралийской актрисе Кассандре Харрис и усыновил ее дочь Шарлотту и сына Кристофера, когда их отец скончался в 1986 году. В браке родился общий сын Шон, который появился на свет в 1983-м. Шарлотта умерла от рака яичников в 1991 году в возрасте 41 года. В 2013-м от той же болезни скончалась и ее дочь Шарлотта.

Спустя чуть более трех лет после трагической кончины Шарлотты Пирс встретила американскую журналистку Кили, находясь в Мексике. Позже она признавалась, что сразу же нашла звезду Голливуда "очаровательным" и что у него был "озорной блеск в глазах".

В том же интервью актер сказал о своей жене: "Я был вечно счастлив и благословен, сидя там, когда ты зашла за угол однажды ранним утром в Кабо-Сан-Лукасе… Я нашел в Кили Шей прекрасную женщину. Даже если бы я искал миллион раз, я бы не нашел ничего лучше".

По его словам, Смит очень поддержала его в период скорби по первой жене:

"Кили всегда была доброй и сострадательной и поощряла меня скорбеть по Кэсси… Я полагаю, что Кили — моя Полярная звезда, всегда присматривающая за мной".

Броснан часто говорит в Instagram и интервью о любви к жене, поздравляет ее с важными датами.

Он часто делится своей любовью и преданностью Кили в Instagram, где пара отмечает важные даты, включая годовщины и дни рождения.

"Кажется, у нас хорошо получается быть вместе и любить друг друга, и, что еще важнее, нравиться друг другу. Фактор симпатии — это великая вещь. Любовь не может гореть постоянно. Очень трудно быть такой сильной. Но это прекрасно. Я говорю ей, что люблю ее каждый день. Важно это сказать", – признавался он.

Так жена Пирса Броснана выглядела в 2018-м Фото: Getty

Новый сериал с участием Броснана вышел на Paramount+ 30 марта. в нем также снимались Хелен Миррен и Том Харди.

"Власть идет вразрез с тем, как две враждующие преступные семьи сталкиваются в битве, которая грозит разрушить империи. Под перекрестным огнем стоит Гарри Да Соуза, уличный "решальщик", который слишком хорошо знает, где лежит лояльность, когда сталкиваются противоборствующие силы, – гласит синопсис "Гангстерленда".

Ранее Фокус писал, что Пирс Броснан высказал свое мнение по поводу "нового Джеймса Бонда".