"Снимаю шляпу": Пирс Броснан высказал свое мнение по поводу "нового Джеймса Бонда" (фото)
Роль агента 007 сделала многих актеров мировыми знаменитостями. Поэтому неудивительно, что желающих стать новым Джеймсом Бондом было немало. Броснан сыграл секретного агента-шпиона в четырех фильмах в период с 1995 по 2002 год.
Бывший Джеймс Бонд, ирландский актер Пирс Броснан дал несколько советов Аарону Тейлору-Джонсону после сообщений о том, что ему предложили роль легендарного секретного агента 007, сообщает Еxpress.
Пирс, сыгравший культовую роль в четырех фильмах, считает, что Аарону следует "быть смелым", вступая в эту роль. Говоря о кастинге на шоу Рэя Д'Арси на RTÉ Radio 1, Пирс сказал: "Я думаю, что у этого человека есть способности, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда, очень даже. Я прочитал новости о его возможностях стать Бондом, поэтому я определенно снимаю шляпу перед этим парнем. Он может это сделать. Будьте смелыми, идите туда и отлично проведите время. Просто просто действуйте", — восторгался он.
Броснан сыграл роль шпиона Бонда в фильмах "Золотой глаз" 1995 года, "Завтра не умрет никогда" 1997 года, "И целого мира мало" в 1999 году и "Умри, но не сейчас" в 2002 году.
Что известно о кандидатах на роль Бонда
Эпопея с выбором нового актера на роль Джеймса Бонда вместо сдавшего свой пост Дэниела Крейга, похоже, подошла к концу. Эту роль официально предложили 33-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону, и уже очень скоро он подпишет контракт.
Хотя ранее многие говорили, что роль Джеймса Бонда будет предложена 47-летнему ирландскому актеру Киллиану Мерфи. После успеха "Оппенгеймера" боссы "бондианы" обратили внимание на Киллиана.
"Сейчас Киллиан — любимец Голливуда, и это будет лучшая роль. Это способ поднять франшизу о Бонде на новый уровень с помощью актера, который находится на самом верху своей карьеры" – отметили журналисты.
Напомним, 18 марта фанаты бондианы назвали идеального кандидата на роль суперагента 007. Британский актер Дэниел Крейг после 15 лет съемок во франшизе о приключениях Джеймса Бонда покинул свой пост, оставив главную роль вакантной. На нее претендовали многие актеры.