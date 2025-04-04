Жена Пирса Броснана снова удивила поклонников внешностью (фото)

61-летняя Кили Шей Смит, жена 71-летнего голливудского актера Пирса Броснана, появилась с мужем на премьере бродвейского дебюта Джорджа Клуни "Доброй ночи и удачи", продемонстрировав в очередной раз результаты своего поразительного похудения.

Related video

Об этом пишет People.

Кили, которая связала себя узами брака с Пирсом в 2001 году, поразила всех, надев черное платье без рукавов с кружевной накладкой. Наряд держался на толстых бретелях, которые обхватывали ее плечи, а полупрозрачная шаль с цветочным узором спускалась до локтей. Образ она дополнила черными туфлями на каблуке с открытым носком и черным блестящим клатчем.

Ее темные локоны были зачесаны назад с лица и легкими волнами струились по плечам.

Она держала за руку Броснана, который был одет в элегантный классический черный костюм и белую рубашку и жилет на пуговицах. Его наряд завершали темно-синий галстук-бабочка, черные туфли и стильные очки.

Фото: Getty

Жена актера продолжает хвастаться потрясающей потерей веса, поддерживая Джорджа Клуни на Бродвее. Впервые она продемонстрировала свою постройневшую фигуру несколькими днями ранее на премьере "Гангстерленда".

По мнению обозревателей, она сбросила не менее 45 кг. Однако ранее Кили признавалась, что никогда не комплексовала по поводу своего веса.

"Я никогда не стесняюсь… своих изгибов. Я никогда не прячусь в мешковатой одежде", – говорила она.

Смит также раскритиковала бодишеймеров и поделилась цитатой Лекси Флорентины в социальных сетях, которая гласила: "Посмотрите на свое тело. Посмотрите на эти руки, которые держали любимых людей. Посмотрите на эти глаза, которые видели океаны, горы и большие зеленые деревья. Посмотрите на эти ноги, которые несли вас через ваши самые длинные путешествия. Посмотрите на ваши ступни, которые поддерживали вас в самые трудные дни".

Свой пост Смит подписала словами "Благодарность за все, что мое тело дало и чего добилось за 60 лет".

Ее муж утверждал, что любит свою жену любой.

"Я очень люблю каждый изгиб ее тела. Она самая красивая женщина в моих глазах. И еще потому, что у нее было пятеро наших детей. Раньше я действительно любил ее за ее личность, а не только за ее красоту, а теперь я люблю ее еще больше за то, что она мать моих детей. И я очень горжусь ею, и я всегда стремлюсь быть достойным ее любви"., – уверял он.

Во время недавнего интервью Fox News Digital в начале этого месяца Броснан восторженно рассказывал о своем браке с Кили:

"Послушайте, Кили и я — скоро будет 31 год, и все это пролетело в мгновение ока и со скоростью пламени. Мы нравимся друг другу, у нас прекрасные сыновья, и у нас творческая жизнь. И речь идет о решении проблем — как вы решаете проблемы — и как вы можете с ними справляться, а также со стрессами и тяготами жизни. Но она все еще заставляет мое сердце петь, и она все еще заставляет мой мир вращаться. Она позволяет мне выходить в мир и творить то, что я делаю как актер. А это требует силы и выносливости, и мы просто наслаждаемся обществом друг друга".

Ранее Фокус писал, что Пирс Броснан высказал свое мнение по поводу "нового Джеймса Бонда".