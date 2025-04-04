53 круїзи за 23 роки: жінка розказала про своє "життя на кораблях" з безплатними напоями

23-річна Еббі Стейсі із США знайшла оригінальний спосіб, як фінансувати свою пристрасть до подорожей на круїзних лайнерах за допомогою YouTube-каналу, тим самим руйнуючи стереотипи про такого роду відпочинок серед молоді.

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Про це повідомляє видання Business Insider.

Еббі веде подвійне життя: з 9 до 17 години колеги знають її як аналітика даних, але після роботи та у вихідні дні молода жінка перетворюється на відчайдушну блогерку, яка вже побувала в 53 морських подорожах.

Незвичний спосіб життя

"Я здійснюю приблизно вісім круїзів на рік, відколи стала повнолітньою", — розповідає Стейсі в інтерв'ю журналістам видання. Мандрівниця вже досягла другого (найвищого) статусу Diamond Plus у компанії Royal Caribbean, що свідчить про її відданість цьому виду відпочинку.

Еббі веде подвійне життя Фото: Abigail Stacey

Попри молодий вік, американка надає перевагу комфорту під час подорожей: "Я не подорожую бюджетно. Це як з польотами першим класом: коли спробуєш раз, то важко повернутися назад", — зазначає Стейсі, згадуючи люксові каюти, в яких вона відпочивала.

За 2024 рік досвідчена туристка витратила близько $5000 на 10 круїзах, провівши загалом 41 день у морі. У неї є два секрети, як дозволити собі такий спосіб життя: бонуси від організаторів круїзів та доходи від монетизації YouTube-каналу.

Безплатні напої та абонементи

"З десяти моїх подорожей минулого року чотири були повністю оплачені коштом накопичених балів. Решта — або сімейні поїздки, або оплачені доходами від моїх відео", — пояснює Стейсі.

Попри молодий вік, американка надає перевагу комфорту під час подорожей Фото: Abigail Stacey

Система працює просто: постійні клієнти можуть заробляти бонуси, як-от безплатні напої, Wi-Fi та навіть абонементи на майбутні подорожі. Цей підхід Еббі перейняла від батьків, які були любителями круїзів і взяли її на перший корабель, коли їй було лише сім місяців.

"Моя найбільша мета — розвінчати міфи про круїзи, показуючи людям, що незалежно від віку, походження чи уподобань, існує круїзний лайнер для кожного", — переконана Еббі.

Попри те, що її канал поки що залишається "проєктом пристрасті" з майже 2000 підписниками, молода інфлюенсерка мріє перетворити його на повноцінну роботу. "Думаю, це може статися", — оптимістично додає вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як завершився дев’ятимісячний круїз Ultimate World Cruise від компанії Royal Caribbean. Після захопливої подорожі 650 мандрівників нарешті повернулися до порту. Вартість участі у цьому грандіозному плаванні коливалася від $59 999 до $117 599.

Тим часом 67-річний турист, який забажав залишитися невідомим, поділився на Reddit враженнями від подорожі на найбільшому у світі круїзному лайнері для нудистів — Bare Necessities.