53 круиза за 23 года: женщина рассказала о своей "жизни на кораблях" с бесплатными напитками

23-летняя Эбби Стейси из США нашла оригинальный способ, как финансировать свою страсть к путешествиям на круизных лайнерах с помощью YouTube-канала, тем самым разрушая стереотипы о такого рода отдыхе среди молодежи.

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Об этом сообщает издание Business Insider.

Эбби ведет двойную жизнь: с 9 до 17 часов коллеги знают ее как аналитика данных, но после работы и в выходные дни молодая женщина превращается в бесшабашную блогершу, которая уже побывала в 53 морских путешествиях.

Необычный образ жизни

"Я совершаю примерно восемь круизов в год с тех пор, как стала совершеннолетней", — рассказывает Стейси в интервью журналистам издания. Путешественница уже достигла второго (самого высокого) статуса Diamond Plus в компании Royal Caribbean, что свидетельствует о ее преданности этому виду отдыха.

Эбби ведет двойную жизнь Фото: Abigail Stacey

Несмотря на молодой возраст, американка предпочитает комфорт во время путешествий: "Я не путешествую бюджетно. Это как с полетами первым классом: когда попробуешь раз, то трудно вернуться к худшему", — отмечает Стейси, вспоминая люксовые каюты, в которых она отдыхала.

За 2024 год опытная туристка потратила около $5000 на 10 круизов, проведя в общей сложности 41 день в море. У нее есть два секрета, как позволить себе такой образ жизни: бонусы от организаторов круизов и доходы от монетизации YouTube-канала.

Бесплатные напитки и абонементы

"Из десяти моих путешествий в прошлом году четыре были полностью оплачены за счет накопленных баллов. Остальные — либо семейные поездки, либо оплачены доходами от моих видео", — объясняет Стейси.

Несмотря на молодой возраст, американка предпочитает комфорт во время путешествий Фото: Abigail Stacey

Система работает просто: постоянные клиенты могут зарабатывать бонусы, такие как бесплатные напитки, Wi-Fi и даже абонементы на будущие путешествия. Этот подход Эбби переняла от родителей, которые были любителями круизов и взяли ее на первый корабль, когда ей было всего семь месяцев.

"Моя самая большая цель — развенчать мифы о круизах, показывая людям, что независимо от возраста, происхождения или предпочтений, существует круизный лайнер для каждого", — убеждена Эбби.

Несмотря на то, что ее канал пока остается "проектом страсти" с почти 2000 подписчиками, молодая инфлюенсерша мечтает превратить его в полноценную работу. "Думаю, это может произойти", — оптимистично добавляет она.

Напомним, ранее Фокус писал, как завершился девятимесячный круиз Ultimate World Cruise от компании Royal Caribbean. После увлекательного путешествия 650 путешественников наконец-то вернулись в порт. Стоимость участия в этом грандиозном плавании колебалась от $59 999 до $117 599.

Тем временем 67-летний турист, пожелавший остаться неизвестным, поделился на Reddit впечатлениями от путешествия на крупнейшем в мире круизном лайнере для нудистов — Bare Necessities.