Мінус 113 кг: популярний фуд-блогер здивував своїм схудненням (відео)

Ніколас Перрі, більше відомий як Nikocado Avocado, назвав схуднення "найбільшим соціальним експериментом" його життя.

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Популярний блогер Ніколас Перрі, відомий у мережі як Nikocado Avocado, шокував своїх підписників раптовою і радикальною зміною. Своїми результатами 7 вересня він поділився з підписниками свого каналу на YouTube.

Фуд-блогер здивував шанувальників, опублікувавши відео під назвою "На два кроки попереду". Перрі, який прославився своїми відео, де він поїдав величезні порції фастфуду і набирав вагу, несподівано повідомив, що не публікував свіжих записів уже два роки, а всі відео, які виходили в останні три місяці, насправді були архівними.

Nikocado Avocado, надівши на себе "голову панди", заявив глядачам: "Учора люди називали мене товстим, хворим, нудним і недоречним... Я завжди на два кроки попереду. Це був найбільший соціальний експеримент усього мого життя. Це тривожно, це захоплююче, це захоплююче спостерігати, як усі ці нездорові, дезорієнтовані істоти блукають інтернетом у пошуках історій, ідей, суперництва, де вони почуваються натхненними, залученими". Він зізнався, що скинув 113 кг за 7 місяців, назвавши цей період свого життя "довгим сном".

Що відомо про Нікокадо Авокадо

Ніколас Перрі, який став популярним під псевдонімом Nikocado Avocado, народився в Херсоні, а виріс у Філадельфії Він — скрипаль за професією. Блогер перебуває у шлюбі з колумбійцем Орліном Хоумом, пара офіційно оформила свої стосунки 2017 року.

Його відеоролики давно стали вірусними в мережі. Перрі починав свою кар'єру блогера близько 10 років тому, коли його вага становила всього 70 кілограмів. Весь цей час він їв на камеру і набирав вагу, на піку своєї "кар'єри" він важив понад 180 кг. Тепер же, після свого неймовірного схуднення, блогер, як і раніше, викликає інтерес своєї аудиторії, запевняючи, що історії про нього і далі привертатимуть увагу.

Раніше, 3 липня, Дженніфер Лопес налякала фанатів різким схудненням.