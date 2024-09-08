Минус 113 кг: популярный фуд-блогер удивил своим похудением (видео)

Николас Перри, больше известный как Nikocado Avocado, назвал похудение "величайшим социальным экспериментом" его жизни.

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Популярный блогер Николас Перри, известный в сети как Nikocado Avocado, шокировал своих подписчиков внезапным и радикальным изменением. Своими результатами 7 сентября он поделился с подписчиками своего канала на YouTube.

Фуд-блогер удивил поклонников, опубликовав видео под названием "На два шага впереди". Перри, который прославился своими видео, где он поедал огромные порции фастфуда и набирал вес, неожиданно сообщил, что не публиковал свежих записей уже два года, а все видео, которые выходили в последние три месяца, на самом деле были архивными.

Nikocado Avocado, надев на себя "голову панды", заявил зрителям: "Вчера люди называли меня толстым, больным, скучным и неуместным… Я всегда на два шага впереди. Это был величайший социальный эксперимент всей моей жизни. Это тревожно, это захватывающе, это захватывающе наблюдать, как все эти нездоровые, дезориентированные существа бродят по интернету в поисках историй, идей, соперничества, где они чувствуют себя воодушевленными, вовлеченными". Он признался, что сбросил 113 кг за 7 месяцев, назвав этот период своей жизни "долгим сном".

Что известно о Никокадо Авокадо

Николас Перри, который стал популярным под псевдонимом Nikocado Avocado, родился в Херсоне, а вырос в Филадельфии Он — скрипач по профессии. Блогер состоит в браке с колумбийцем Орлином Хоумом, пара официально оформила свои отношения в 2017 году.

Его видеоролики давно стали вирусными в сети. Перри начинал свою карьеру блогера около 10 лет назад, когда его вес составлял всего 70 килограммов. Все это время он ел на камеру и набирал вес, на пике своей "карьеры" он весил более 180 кг. Теперь же, после своего невероятного похудения, блогер по-прежнему вызывает интерес своей аудитории, уверяя, что истории о нем будут продолжать привлекать внимание.

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