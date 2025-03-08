Над 10-летним мальчиком смеялся весь класс: как он выглядит сейчас (фото)

В течение последнего года Джейкоба дразнили и обзывали в школе такими словами, как "толстяк" и "пузатый", именно поэтому он часто был грустным и злился на себя.

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10-летний четвероклассник Джейкоб Уитмор, над которым издевались в школе из-за его веса, стал интернет-сенсацией после того, как за него вступились двое братьев, 36-летний Гарри и 31-летний Джо Фримен. За последний месяц видео, на котором они вместе тренируются, собрало более 25 миллионов просмотров в TikTok.

В течение последнего года Джейкоба дразнили и обзывали в школе такими словами, как "толстяк" и "пузатый", именно поэтому он часто был грустным и злился на себя. В конце концов, мальчик часами играл в видеоигры и тайком ел нездоровую пищу, пока его дедушка не связался с братьями.

Изменился и физически, и психологически

"Он рассказал, что Джейкоб имеет избыточный вес и сидит в своей комнате, как заключенный, играет в игры и подвергается травле в школе. Брат бросил футбол из-за всех этих издевательств, поэтому мы согласились помочь", — рассказывает Гарри Фримен и вспоминает, что был в подобной ситуации, когда ему было 12, но потом начал заниматься боксом.

Мама школьника, 30-летняя Джорджина из Уорикшира (Великобритания), утверждает, что с тех пор, как ее сын ведет здоровый образ жизни, у него появились новые друзья.

"Раньше Джейкоб боялся ходить в школу. Это разбивало мне сердце. Чувствовала, что мало что могу сделать: пойду в школу, учителя поговорят с детьми, но они всегда найдут кого-то, к кому можно придраться", — объясняет госпожа Уитмор в интервью журналу Newsweek.

Джейкоб Уитмор со своими старшими братьями Фото: TikTok

По ее словам, теперь все трое братьев ежедневно занимаются боксом, футболом и тренируются в местном парке. Недавно к ним присоединились другие ребята, которые приглашают Джейкоба поиграть в футбол.

За последние недели Джейкоб заметно изменился: как физически, так и психологически. Он получил много поддержки в интернете. Пользователи сети называют его "невероятным" и "героем".

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