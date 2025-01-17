Джессіка Сімпсон прокоментувала розставання з чоловіком

Після розставання з чоловіком Джессіка зосередилася на музиці та трьох дітях.

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Через кілька днів після новини про розставання співачки Джессіки Сімпсон з чоловіком Еріком Джонсоном після 10 років шлюбу, артистка порушила мовчання і озвучила свою причину такого вчинку. У коментарі People вона уточнила, що поки що не розлучилася.

"Ерік і я живемо окремо, переживаючи болючу ситуацію в нашому шлюбі. Наші діти на першому місці, і ми зосереджені на тому, що краще для них. Ми вдячні за всю любов і підтримку, які нам дарують, і цінуємо усамітнення просто зараз, поки ми працюємо над цим як сім'я", — сказала знаменитість.

Зі свого боку джерела з оточення пари говорили, що розбіжності з чоловіком виявилися для Джессіки "нездоланними".

"Їхні подружні проблеми вже деякий час здаються задушливими", — поділився з журналістами інформатор. За його словами, співачка, яка разом із чоловіком виховує 12-річну Максі, 11-річного Ейса і п'ятирічну Берді, виявила, що їхні подружні проблеми позначаються на її загальному здоров'ї. І зрештою вона вирішила подати на розлучення і піти від їхніх стосунків.

Джессіка Сімсон зі своїм чоловіком Еріком Джонсоном Фото: Getty

"Їй потрібно рухатися далі заради власного благополуччя", — додав друг сім'ї.

У 2023 році Сімпсон стверджувала, що і вона, й Ерік робили багато дрібниць, щоб зберегти романтику у стосунках.

"Добре зберігати романтику, навіть коли в нас троє дітей. Це важко, але він залишає мені маленькі записки, тому що він прокидається раніше за мене. Він залишає мені маленькі листи. Є багато речей, які змушують мене думати: "Я не можу дочекатися, щоб роздобути його пізніше". Я думаю, що у вас, як у пари, мають бути ці дрібниці, які існують тільки між вами двома".

Востаннє вона публікувала фото з Еріком на своїй сторінці в Instagram у вересні 2023 року. Віднедавна обоє з'являються на публіці без обручок. Пару не бачили разом відтоді, як Берді закінчила дитячий садок 7 червня.

Джессіка здивувала всіх, не привітавши Еріка з його 45-річчям 10 вересня, що ще більше підігріло чутки про подружній розлад.

Раніше Фокус писав, як Джессіка Сімпсон за півроку схудла на 45 кг.