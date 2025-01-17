Джессика Симпсон прокомментировала расставание с мужем

После расставания с мужем Джессика сосредоточилась на музыке и троих детях.

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Спустя несколько дней после новости о расставании певицы Джессики Симпсон с мужем с Эриком Джонсоном после 10 лет брака, артистка нарушила молчание и озвучила свою причину такого поступка. В комментарии People она уточнила, что пока что не развелась.

"Эрик и я живем отдельно, переживая болезненную ситуацию в нашем браке. Наши дети на первом месте, и мы сосредоточены на том, что лучше для них. Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые нам дарят, и ценим уединение прямо сейчас, пока мы работаем над этим как семья", – сказала знаменитость.

В свою очередь источники из окружения пары говорили, что разногласия с мужем оказались для Джессики "непреодолимыми".

"Их супружеские проблемы уже некоторое время кажутся удушающими", – поделился с журналистами информатор. По его словам, певица, которая вместе с мужем воспитывает 12-летнюю Макси, 11-летнего Эйса и пятилетнюю Берди, обнаружила, что их супружеские проблемы сказываются на ее общем здоровье. И в конечном итоге она решила подать на развод и уйти от их отношений.

Джессика Симсон со своим мужем Эриком Джонсоном Фото: Getty

"Ей нужно двигаться дальше ради собственного благополучия", – добавил друг семьи.

В 2023 году Симпсон утверждала, что и она, и Эрик делали много мелочей, чтобы сохранить романтику в отношениях.

"Хорошо сохранять романтику, даже когда у нас трое детей. Это трудно, но он оставляет мне маленькие записки, потому что он просыпается раньше меня. Он оставляет мне маленькие письма. Есть много вещей, которые заставляют меня думать: "Я не могу дождаться, чтобы заполучить его позже". Я думаю, что у вас, как у пары, должны быть эти мелочи, которые существуют только между вами двумя".

В последний раз она публиковала фото с Эриком на своей странице в Instagram в сентябре 2023 года. С недавних пор оба супруга появляются на публике без обручальных колец. Пару не видели вместе с тех пор, как Берди окончила детский сад 7 июня.

Джессика удивила всех, не поздравив Эрика с его 45-летием 10 сентября, что еще больше подогрело слухи о супружеском разладе.

Ранее Фокус писал, как Джессика Симпсон за полгода похудела на 45 кг.