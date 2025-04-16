Врачи обнаружили еще один побочный эффект после приема Ozempic (фото)

Чем популярнее становится Ozempic, противодиабетический препарат, который активно применяют для похудения, тем больше побочных эффектов проявляется после его использования. Врачи утверждают, что он, среди прочего, вызывает обвисание кожи ног, и у некоторых знаменитостей это уже проявляется.

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Этот эффект получил название "Ozempic foots", пишет Daily Mail, и является следствием обвисания или старения кожи на ногах из-за быстрой потери жира.

Доктор Барри Вайнтрауб, сертифицированный пластический хирург из Нью-Йорка, рассказал, что потеря жира может повлиять на задержку воды в организме и вызвать чрезмерное обвисание ног. Он прокомментировал это на примере 72-летней Шэрон Осборн, которая призналась в приеме препарата для похудения.

Недавно знаменитость опубликовала в Instagram фотографию со своим внуком — но зоркие комментаторы поспешили указать на признаки экстремальной потери веса, в том числе на состояние кожи ног. Кожа на верхней части стопы нежная, тонкая и имеет меньшие жировые запасы, чем на нижней части или подошве. С возрастом жировые отложения на стопах могут стать еще более редкими, что приведет к дряблой коже и морщинам.

Шэрон Осборн и ее "оземпиковые ступни" Фото: sharonosbourne/instagram

Однако прием препаратов для похудения, таких как Ozempic и Mounjaro, может значительно сократить жировые запасы во всем теле, включая стопы, что приведет к чрезмерному обвисанию и морщинам из-за потери мышечной массы, сказал доктор Вайнтрауб.

"Не имея возможности лично осмотреть Шэрон, можно сказать, что вены и обвисшая кожа на верхней и боковых поверхностях стопы могут быть результатом нового недостатка задержки воды из-за снижения индекса массы тела, вызванного приемом Ozempic или другого подобного препарата для похудения. Поскольку сердце становится менее нагруженным дополнительным весом, задержка воды уменьшается, и подструктуры стопы (вены, сухожилия, кости) часто становятся более заметными", – отметил он.

Чтобы исправить "оземпиковые ступни", доктор Вайнтрауб советует сделать "подтяжку стопы" с помощью разрезов, расположенных по бокам стопы, где они более скрыты, или использовать специальный препарат для придания коже объема. Его можно вводить в кожу стопы так же, как его используют в руках, чтобы скрыть выступающие кости и сухожилия.

Осборн не прокомментировала потенциальный побочный эффект, но ранее отмечала, что ей пришлось прекратить прием Ozempic, потому что она теряла слишком много веса.

"Оземпиковые ступни" – это один из ряда побочных эффектов после радикальной потери веса, вызванной Ozmepic и аналогичными препаратами. Ранее широко обсуждалось "оземпиковое лицо", которое можно увидеть у таких знаменитостей как Кэти Перри, Кристина Агилера, Скотт Дисик и Джессика Симпсон. Они выглядят изможденными с запавшими глазами, впалыми скулами и обвислыми лицами.

Лицо Кэти Пери выглядит осунувшимся Фото: Getty

Резкое похудение сказывается и на ягодицах. Они буквально "сдуваются". Некоторые пользователи, которые сильно похудели, говорили, что их ягодицы теперь "полностью исчезли" и уменьшились настолько, что они "чувствуют каждую косточку".

Некоторые даже говорили, что проблема была настолько серьезной, что им приходилось постоянно прикрывать свои ягодицы, потому что они стеснялись того, как они выглядят.

Ранее Фокус писал, как Ozempic влияет на пристрастие к алкоголю, и чем можно заменить этот препарат в борьбе с сахарным диабетом.

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