Заставил 40% людей завязать с алкоголем: ученые открыли неожиданный эффект оземпика

Алкоголизм является глобальной проблемой, от которой страдают миллионы людей и их близкие во всех уголках планеты. Однако недавно ученые обнаружили, что популярный препарат смогу заставить почти половину употреблявших его людей отказаться от выпивки.

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Широко используемое лекарство для лечения диабета и снижения веса может иметь неожиданное преимущество: уменьшение потребления алкоголя. Исследователи обнаружили, что люди, принимающие оземпик, испытывали меньшую тягу к алкоголю и в целом пили меньше, что заставило ученых предположить, что он может помочь в борьбе с алкогольным расстройством, пишет Medical Xpress.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало, что семаглутид, продаваемый как оземпик для лечения диабета и вегови для лечения ожирения, значительно снижает тягу к алкоголю, количество выпитого и частоту дней запоя по сравнению с плацебо.

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Употребление алкоголя — одна из основных причин предотвратимых смертей в одних лишь США, ежегодно приводящая примерно к 178 000 летальных случаев. Оно связано с различными проблемами со здоровьем, включая заболевания печени и сердечно-сосудистой системы, а также нередко приводит к развитию рака.

Несмотря на то, что почти треть взрослых американцев в какой-то момент своей жизни отвечают критериям опасного пьянства, уровень лечения остается низким. Но многие пациенты, принимающие семаглутид для лечения других заболеваний, отмечали заметное снижение тяги к алкоголю, что побудило исследователей изучить его потенциал для решения проблемы алкоголизма.

Данная научная работа под руководством Кристиана Хендершота, директора отдела клинических исследований Института изучения зависимостей Университета Южной Калифорнии, является первым рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием, в котором официально наблюдалось влияние препарата на поведение людей при употреблении алкоголя.

"Два препарата, одобренные в настоящее время для снижения потребления алкоголя, не получили широкого распространения. Но популярность оземпик и других агонистов рецепторов GLP-1 повышает шансы на широкое внедрение этих препаратов для лечения алкоголизма", — говорит Хендершот.

В исследовании ученых приняли участие 48 взрослых людей с алкоголизмом, которые активно не обращались за лечением. Участники были рандомизированы на получение еженедельных низкодозированных инъекций семаглутида или плацебо в течение девяти недель. Исследователи следили за их привычками употребления алкоголя до и после лечения, в том числе в контролируемой обстановке, когда им предлагалось выпить предпочитаемые ими алкогольные напитки.

Результаты показали, что участники группы, принимающей семаглутид испытывали меньшую тягу к алкоголю, пили меньше в целом и имели на счету больше дней без его употребления. Почти 40% участников в этой группе сообщили, что в последний месяц лечения не употребляли алкоголь, по сравнению с 20% в группе плацебо.

Неожиданным результатом также стало снижение потребления сигарет среди небольшой подгруппы курящих участников. У тех, кто принимал семаглутид, ежедневное потребление сигарет сократилось в большей степени по сравнению с группой плацебо, что позволяет предположить, что препарат может также влиять на тягу к никотину.

"Эти данные свидетельствуют о том, что семаглутид и подобные ему препараты могут закрыть неудовлетворенную потребность в лечении различных форм зависимости", — сказала Клара Кляйн из Медицинской школы Университета Северной Каролины, старший автор исследования. Однако она подчеркнула необходимость проведения более крупных и долгосрочных исследований для полной оценки эффективности и безопасности препарата в данном контексте.

Семаглутид относится к классу препаратов, известных как агонисты рецепторов GLP-1, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и аппетит. Предыдущие исследования ученых показали, что препараты GLP-1 могут также влиять на систему вознаграждения мозга, что потенциально объясняет наблюдаемое сокращение потребления алкоголя и никотина. По мере продолжения его изучения семаглутид может начать играть более широкую роль в лечении зависимостей, давая новую надежду многим людям, страдающим от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

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