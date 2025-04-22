Шимпанзе впервые засняли в "баре", во время распития алкоголя: ведут себя как люди (видео)

Исследователи наблюдали за животными в "природных барах" и запечатлели, как шимпанзе делятся выпивкой в дикой природе. Авторы исследования считают, что такое поведение демонстрирует нашу глубокую эволюционную склонность к алкоголю.

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Об этом пишет IFLScience.

Новое исследование показывает, что не только люди любят алкоголь: шимпанзе в джунглях также охотятся на ферментированные фрукты, желая получить кайф от психоактивного воздействия алкоголя. Фактически, новые данные свидетельствуют о том, что наши сородичи — высшие приматы также могут использовать алкоголь в качестве социальной смазки, как и Homo sapiens.

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В ходе нового исследования ученые из Эксетерского университета засняли кадры того, как дикие шимпанзе едят и передают друг другу ферментированные африканские плоды хлебного дерева в Национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау, Западная Африка.

По словам автора исследования, доктора Кимберли Хокингса из Центра экологии и охраны природы при Университете Эксетера Кимберли Хокингс, обмен ферментированными фруктами был замечен по меньшей мере в 10 отдельных случаях. Такое поведение животных поднимает вопросы о том, почему шимпанзе активно ищут пропитанную алкоголем пищу.

Африканское хлебное дерево богато сахарами и естественным образом подвергается ферментации при правильных условиях, обогащая его до 0,61% алкоголя по объему (ABV). Это относительно слабо в сравнении с алкогольными напитками, которые употребляют люди — например, в пиве, как правило, содержится от 4% до 6% ABV. Однако ученые считают, что воздействие алкоголя на шимпанзе может быть весьма внушительным, так как животные едят много фруктов.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что шимпанзе вряд ли "опьянеют" от фруктов — опьянение в джунглях определенно не сулит ничего хорошего для выживания. Однако существует вероятность, что шимпанзе могут выпить достаточно, чтобы "расслабиться" и стать более открытыми для социальных связей.

По словам ведущего автора исследования Анны Боуленд из Центра экологии и охраны природы при Университете Эксетера, известно, что люди употребляют алкоголь для выброса дофамина и эндорфинов, а также расслаблению и возникновению чувства счастья. Также известно, что совместное употребление алкоголя помогает формировать и укреплять социальные связи. Теперь, когда мы знаем, что дикие шимпанзе едят и делятся этанолсодержащими фруктами, возникает вопрос: могут ли они получать аналогичные преимущества?

Теперь авторы исследования отмечают, что существуют убедительные доказательства того, что толерантность к алкоголю уходит далеко в прошлое нашей эволюционной истории. Ранее ученые уже обнаружили, что вымершие предки гомининов развили генетическую мутацию, позволившую им эффективнее перерабатывать этанол. Эта адаптация появилась около 10 миллионов лет назад, задолго до того, как у обезьян появился какой-либо способ намеренно варить алкоголь.

Одна любопытная идея, известная как "гипотеза пьяной обезьяны", предполагает, что ранние приматы, привлеченные запахом алкоголя, лучше находили спелые фрукты. Этанол — легкое и летучее соединение, которое легко переносится по воздуху, распространяясь по всему лесу. Обнаружение этого понга дало им преимущество в выживании, и со временем эти гены, благоприятствующие алкоголю, были переданы.

Эта же адаптация, по словам ученых, помогает людям употреблять и злоупотреблять алкоголем сегодня. Несмотря на все свои "грехи", алкоголь, возможно, сыграл свою роль в развитии человеческой культуры, подпитывая вечеринки, праздники и пиры, которые укрепляют социальные связи. Как предполагает это новое исследование, мы все еще можем увидеть корни этого поведения у современных шимпанзе.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе в очередной раз удивили ученых: демонстрируют заразное "мокрое" поведение.